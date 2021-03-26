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台南市警局強化刑事偵防 調整偵查隊長等11名人事異動
台南市警局今天發布 調整人事案共計11人，統一在 3 月 29 日（下周一），警局表示，這波調動為應刑事警察大隊專員職缺待補及部分主管職務之適才、適所，以落實獎優汰劣，強化刑事之偵防能量，並應現階段治安工作需要，經局長方仰寧邀集副局長、主任秘書、督察長、政風室、人事室主管及相關人員召開人事評議委員會，就現有職缺及人員考核情形，依品德操守、工作績效、職務歷練等通盤檢討，期使各員能適才適所，提升本局整體治安工作效能。
調動名單如下：
第一分局 偵查隊 隊 長 王 啟 仁（原佳 里 分 局偵查隊隊長）
佳 里 分 局 偵查隊 隊 長 王 俊 凱（原刑 事 警 察 大 隊偵 查 第 一 隊隊 長）
刑 事 警 察 大 隊 專 員 劉 文 棋（原第 二 分 局保 安 民 防 組組 長）
第 二 分 局 保 安 民 防 組 組 長 謝 志 鴻（原第 二 分 局督察組組 長）
第 二 分 局 督察組 組 長 李 國 榮（原第 三 分 局防治組組 長）
第 三 分 局 防治組 組 長 李 昆 燁（原第一分局偵查隊隊 長）
麻 豆 分 局 保 安 民 防 組 組 長 曾 靜 欽（原佳里分局交通組組 長）
佳里分局 交通組 組 長 張 宏 年（原新化分局交通組組 長）
新化分局 交通組 組 長 沈 世 雄（原麻 豆 分 局保 安 民 防 組組 長）
善 化 分 局 新 市 分 駐 所 警 務 員 兼 所 長 黃 三 豪（原善 化 分 局港 口 派 出 所警 務 員 兼 所 長）
善 化 分 局 港 口 派 出 所 警 務 員 兼 所 長 楊 宗 浩（原善 化 分 局新 市 分 駐 所警 務 員 兼 所 ）
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