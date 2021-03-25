嘉義這間國小揭幕藝術牆 藏著學童跟隔壁300年水圳情感

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
興嘉國小師生用粉筆在校園地上畫出嘉義市。圖／嘉義市政府提供
興嘉國小師生用粉筆在校園地上畫出嘉義市。圖／嘉義市政府提供

緊鄰300多年歷史水文「道將圳」的嘉義市興嘉國小，今天起連3天校慶系列活動，今上午首場「圳饗春分，沐道將」音樂會，揭幕校門口「道將水趣」藝術牆，上面有水牛、柚子等圖像，是學生從課程學習或與農夫互動，發覺道將圳流域沿線的風景。

興嘉國小今年校慶有主題課程展「界限」，展出學童在疫情這1年的感受，也有傳統校慶不可或缺的運動與趣味競賽，此外，各年級也發表從課程學習道將圳、嘉義市的成果，包括六年級以手做學校建築的模型，融入各種綠化措施，包括垂直面綠化、雨水收集設施等；中年級學生則設計多元城市文化主題地圖，有美食地圖等。

興嘉國小課程組長林妍勳指出，「道將水趣」藝術牆邀請城市藝術家劉育良和學生課程連結，將大圖輸出於磁磚，但上面圖案巧思是學生從課程挖掘出來的，例如柚子、紅豆透過與道將圳附近的農夫互動，發現出的作物，還放上農夫、水牛、松鼠等圖像，呈現人與道將圳生態互動。

市長黃敏惠今天到校參與，跟校長朱麗乖等人體驗以嘉義畫家陳澄波作品「嘉義郊外」為主題的宴席，選用嘉義魚寮社區的米、嘉義大學的南瓜與甜椒及其他有機或小農的作物；師生另用粉筆在校園地上畫出嘉義市，讓黃敏惠畫上最後一塊，各個主題圍繞道將圳及嘉義市的土地。

興嘉國小今天揭幕校門口的「道將水趣」藝術牆。圖／嘉義市政府提供
興嘉國小今天揭幕校門口的「道將水趣」藝術牆。圖／嘉義市政府提供
興嘉國小六年級生用手做學校建築的模型，融入各種綠化措施。圖／嘉義市政府提供
興嘉國小六年級生用手做學校建築的模型，融入各種綠化措施。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前右二）體驗興嘉國小以嘉義畫家陳澄波作品「嘉義郊外」為主題的宴席。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前右二）體驗興嘉國小以嘉義畫家陳澄波作品「嘉義郊外」為主題的宴席。圖／嘉義市政府提供

嘉義 水牛 黃敏惠

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