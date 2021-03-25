嘉義這間國小揭幕藝術牆 藏著學童跟隔壁300年水圳情感

緊鄰300多年歷史水文「道將圳」的嘉義市興嘉國小，今天起連3天校慶系列活動，今上午首場「圳饗春分，沐道將」音樂會，揭幕校門口「道將水趣」藝術牆，上面有水牛、柚子等圖像，是學生從課程學習或與農夫互動，發覺道將圳流域沿線的風景。

興嘉國小今年校慶有主題課程展「界限」，展出學童在疫情這1年的感受，也有傳統校慶不可或缺的運動與趣味競賽，此外，各年級也發表從課程學習道將圳、嘉義市的成果，包括六年級以手做學校建築的模型，融入各種綠化措施，包括垂直面綠化、雨水收集設施等；中年級學生則設計多元城市文化主題地圖，有美食地圖等。

興嘉國小課程組長林妍勳指出，「道將水趣」藝術牆邀請城市藝術家劉育良和學生課程連結，將大圖輸出於磁磚，但上面圖案巧思是學生從課程挖掘出來的，例如柚子、紅豆透過與道將圳附近的農夫互動，發現出的作物，還放上農夫、水牛、松鼠等圖像，呈現人與道將圳生態互動。