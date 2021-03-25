張麗善沖咖啡為人瑞阿嬤慶生 重溫咖啡香的甜蜜時光

「一杯咖啡不只是味道，更是記憶」莿桐鄉百歲人瑞余樹火今天農曆生日，雲林縣長張麗善今天和芒果咖啡特別手沖一杯咖啡為她慶生；華山基金會表示，莿桐鄉有近80位失能、失智、失依長者需要照顧，希望藉機召募更多志工加入志願服務，讓長者安心享天年。

人瑞阿嬤余樹火生於1919年，當時正是社會動盪年代，她回憶，6歲開始就牽牛撿地瓜貼補家用，而母親偶爾犯起酒癮，舅舅家就是她的避風港。

「每一次到舅舅家，就能喝到一杯咖啡」余樹火說，這杯香濃咖啡承載的不僅是咖啡香，還有安全感，讓她緊張的情緒得以舒緩。

患有失智症的余樹火，對年輕時的記憶不多，但仍依稀記得咖啡好味，堅持每天都要喝上一杯。縣長張麗善今天握著余樹火的手，將溫水一圈一圈注入磨好的咖啡粉中，香氣四溢，讓余樹火彷彿重回舅舅家的幸福時光。