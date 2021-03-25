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張麗善沖咖啡為人瑞阿嬤慶生 重溫咖啡香的甜蜜時光

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天和愛心店家芒果咖啡特別手沖咖啡為百歲人瑞余樹火慶生。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天和愛心店家芒果咖啡特別手沖咖啡為百歲人瑞余樹火慶生。記者陳苡葳／攝影

「一杯咖啡不只是味道，更是記憶」莿桐鄉百歲人瑞余樹火今天農曆生日，雲林縣長張麗善今天和芒果咖啡特別手沖一杯咖啡為她慶生；華山基金會表示，莿桐鄉有近80位失能、失智、失依長者需要照顧，希望藉機召募更多志工加入志願服務，讓長者安心享天年。

人瑞阿嬤余樹火生於1919年，當時正是社會動盪年代，她回憶，6歲開始就牽牛撿地瓜貼補家用，而母親偶爾犯起酒癮，舅舅家就是她的避風港。

「每一次到舅舅家，就能喝到一杯咖啡」余樹火說，這杯香濃咖啡承載的不僅是咖啡香，還有安全感，讓她緊張的情緒得以舒緩。

患有失智症的余樹火，對年輕時的記憶不多，但仍依稀記得咖啡好味，堅持每天都要喝上一杯。縣長張麗善今天握著余樹火的手，將溫水一圈一圈注入磨好的咖啡粉中，香氣四溢，讓余樹火彷彿重回舅舅家的幸福時光。

華山基金會表示，縣內平均一站約需服務7、80名長者，未來除將成立「到宅隊」擴大服務長者，也希望號召更多人加入志工行列，挹注社會服務能量。

雲林縣長張麗善（左二）今天握著百歲人瑞余樹火（右三）的手，將溫水一圈一圈注入磨好的咖啡粉中，香氣四溢，讓余樹火彷彿重回舅舅家的幸福時光。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今天握著百歲人瑞余樹火（右三）的手，將溫水一圈一圈注入磨好的咖啡粉中，香氣四溢，讓余樹火彷彿重回舅舅家的幸福時光。記者陳苡葳／攝影

咖啡 失智症

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