快訊

快對發票！全聯開出千萬特別獎 幸運兒只花130元

台北捷運換新Logo了！ 民眾看照片笑翻：根本便利商店

水上鄉廠房堆廢棄物未清除釀火警 環保局重罰地主

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉南和村發生廢棄物火警，環保局查出是後寮周姓地主出租廠房，遭不肖業者棄置大量廢棄物未清除，引燃火警，環保局連續2天協助調度挖土機開挖滅火，消防局已撲滅火勢，將對地主依違反空汙法重罰。圖／環保局提供
嘉義縣水上鄉南和村發生廢棄物火警，環保局查出是後寮周姓地主出租廠房，遭不肖業者棄置大量廢棄物未清除，引燃火警，環保局連續2天協助調度挖土機開挖滅火，消防局已撲滅火勢，將對地主依違反空汙法重罰。圖／環保局提供

嘉義縣環保局24日凌晨接獲水上鄉南和村，發生燃燒廢棄物火警，經查是後寮周姓地主出租廠房，遭不肖業者棄置大量廢棄物未清除，引燃火警產生濃煙空汙，環保局連續2天協助調度挖土機開挖滅火，消防局已撲滅火勢，環保局將對周姓地主依違反空汙法，重罰至少10萬元罰鍰。

環保局說，周姓地主出租廠房遭不肖業者棄置廢棄物，4年前發生火災，地主應在廢棄物清除前，妥善處理廢棄物，如今再次引起大火，嚴重影響公安及周遭環境。周姓地主說，他不知為何著火。

環保局指出，現場堆置廢棄物前經台南地檢署指揮環警單位，破獲非法棄置廢塑膠混合物集團，依違反廢清法起訴丁、尤姓男子為首共21人，環保局將土地承租人移送行政執行署強制執行，扣押凍結財產，拍賣不動產　執行廢棄物清理，未清理完成地主須負擔清理義務。

針對這起火警，環保局持續監控空氣品質，25日上午空品測站新港及朴子測站不受火點影響。另以手持式儀器至現場監測，空氣品質未受影響，下風處新營測站也未受影響。

環保局長張根穆強調，為遏止非法棄置場址火警，造成環保局、消防局疲於奔命及環境汙染社會成本，將依廢清法加重土地所有人善盡管理責任，要求地主加設圍籬或加裝24小時監視器，若地主置之不理或疏於維護，將依廢清法重罰地主。

嘉義縣水上鄉南和村發生廢棄物火警，環保局查出是後寮周姓地主出租廠房，遭不肖業者棄置大量廢棄物未清除，引燃火警，環保局連續2天協助調度挖土機開挖滅火，消防局已撲滅火勢，將對地主依違反空汙法重罰。圖／環保局提供
嘉義縣水上鄉南和村發生廢棄物火警，環保局查出是後寮周姓地主出租廠房，遭不肖業者棄置大量廢棄物未清除，引燃火警，環保局連續2天協助調度挖土機開挖滅火，消防局已撲滅火勢，將對地主依違反空汙法重罰。圖／環保局提供

廢棄物 空氣品質

延伸閱讀

高雄林園民宅深夜火警 1男3女在2樓陽台架梯救出

六輕異壬醇廠製程異常冒煙 環保局將依空污法開罰

影／雲林斗六行義宮火警 1廟公命喪後側臨時屋

台南托育業者拉布條反對納管 環保局鼓勵空品自主管理

相關新聞

水上鄉廠房堆廢棄物未清除釀火警 環保局重罰地主

嘉義縣環保局24日凌晨接獲水上鄉南和村，發生燃燒廢棄物火警，經查是後寮周姓地主出租廠房，遭不肖業者棄置大量廢棄物未清除，...

褒忠有才村不再成「水鄉澤國」 水利署投4億推在地滯洪

立法委員蘇治芬今天邀集水利署副署長曹華平、第五河川局長張庭華等人，現勘雲林縣沿海地區9處大排及排水系統治理工程，其中，褒...

嘉義YouBike站用量前3名曝光 還有15站設在這

嘉義市公共自行車「YouBike 2.0」去年12月啟用，至昨天已設85站、累積使用人次超過28萬9000，市府交通處宣...

勞資爭議案大增 嘉縣府在嘉市設勞資爭議調解中心揭牌

嘉義縣轉型農工大縣，縣府鑑於勞資爭議案件大增，為快速處理爭議事件，方便山區勞工朋友，委託社團法人嘉義市勞動暨人力資源發展...

哥倫比亞美妹來台10年變台灣通 指導新住民彩繪復活蛋

移民署南區大隊嘉義市服務站，與嘉義市傳統文化與技藝協會，日前在嘉義市舉辦新住民家庭教育暨法令宣導，邀請來台10年、哥倫比...

尋寶！台南藏金閣拍賣會好康一大堆 學童也要來擺攤

台南市環保局藏金閣27日周六舉辦拍賣活動，永康區三村國小、北區公園國小也要來設跳蚤市場，學童將擔任攤主，販售募來的二手好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。