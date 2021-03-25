水上鄉廠房堆廢棄物未清除釀火警 環保局重罰地主

嘉義縣環保局24日凌晨接獲水上鄉南和村，發生燃燒廢棄物火警，經查是後寮周姓地主出租廠房，遭不肖業者棄置大量廢棄物未清除，引燃火警產生濃煙空汙，環保局連續2天協助調度挖土機開挖滅火，消防局已撲滅火勢，環保局將對周姓地主依違反空汙法，重罰至少10萬元罰鍰。

環保局說，周姓地主出租廠房遭不肖業者棄置廢棄物，4年前發生火災，地主應在廢棄物清除前，妥善處理廢棄物，如今再次引起大火，嚴重影響公安及周遭環境。周姓地主說，他不知為何著火。

環保局指出，現場堆置廢棄物前經台南地檢署指揮環警單位，破獲非法棄置廢塑膠混合物集團，依違反廢清法起訴丁、尤姓男子為首共21人，環保局將土地承租人移送行政執行署強制執行，扣押凍結財產，拍賣不動產 執行廢棄物清理，未清理完成地主須負擔清理義務。

針對這起火警，環保局持續監控空氣品質，25日上午空品測站新港及朴子測站不受火點影響。另以手持式儀器至現場監測，空氣品質未受影響，下風處新營測站也未受影響。