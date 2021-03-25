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4至6月螢火蟲出沒 阿里山區10處賞螢秘境曝光

中央社 / 嘉義縣25日電
嘉義縣阿里山區4至6月是最佳賞螢時節，阿里山管理處25日表示，阿里山區生態環境佳，多達42種螢火蟲出沒，是全台最棒的賞螢地點。圖為圓潭自然生態園區螢火蟲。（阿里山管理處提供）中央社
嘉義縣阿里山區4至6月是最佳賞螢時節，阿里山管理處25日表示，阿里山區生態環境佳，多達42種螢火蟲出沒，是全台最棒的賞螢地點。圖為圓潭自然生態園區螢火蟲。（阿里山管理處提供）中央社

嘉義縣阿里山區4至6月是最佳賞螢時節，阿里山管理處今天公布賞螢地圖，推薦10處賞螢秘境，並指阿里山區生態環境佳，多達42種螢火蟲出沒，是全台最棒的賞螢地點。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天在文峰遊客中心舉辦「2021阿里山螢光下的奇幻星旅」活動記者會，公布賞螢地圖，曝光10處賞螢秘境，邀嘉義縣番路、竹崎、梅山及阿里山鄉10處舉辦賞螢活動社區與部落代表，推薦夜間賞螢導覽及體驗。

阿里山管理處長洪維新表示，大阿里山地區自然生態環境佳，多達42種螢火蟲可以欣賞，占全台灣螢火蟲種類的三分之二，分布從低海拔到中高海拔區域，是全台最棒的賞螢地點。

洪維新表示，今年推出10處賞螢秘境，分別為太興社區飛瀑步道、瑞峰社區南天巨屏、瑞里社區野薑花步道、仁壽社區水社寮車站及圓潭自然生態園區、光華社區賞螢步道、樂野社區迷糊步道、茶山社區屯阿巴娜步道、里佳社區賞楓步道與風流洞步道。

阿里山管理處呼籲，民眾賞螢時請遵守「三不一沒有」，不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不拿手電筒直接照射（可用紅色玻璃紙包覆手電筒），避免干擾求偶中的螢火蟲影響繁殖。

賞螢 阿里山 螢火蟲

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