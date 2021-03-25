疫情趨緩 台南恢復清明祭祀

武漢肺炎疫情趨緩，台南市政府今天宣布恢復清明祭祀活動，開放民眾進塔祭拜，且提供專車接駁。

台南市政府殯葬管理所今天指出，疫情已漸趨緩，仍需防範感染風險，避免祭典活動人潮密集，今年清明祭祀法會暫停，但開放民眾進塔祭拜。

另外，市府4月4日清明節將在南區南山公墓、新營福園及柳營祿園殯葬專區等提供接駁專車服務，但仍建議民眾於清明連假前後提早或延後祭祖。

殯葬管理所人員表示，3月20日至4月5日在納骨塔前採靜態搭棚擺供桌提供民眾祭祖；「五月天」3月27日起在台南體育場還有3場演唱會，體育路雙向將於下午2時至12時進行道路管制禁止進入，建議民眾避開壅塞日期，分流前往南區崇孝塔祭祖。

南山公墓4月4日上午8時至下午4時在新都路管制汽機車「單向通行、雙邊停車」，開車民眾可從亞洲餐旅學校前的大成路進入，再由西門路駛出，且將汽車沿新都路雙邊停靠；民眾也可搭乘定點接駁專車（老鄧牛肉麵站、新都路145巷火化場專用道、南都福座正對面）前往南山公墓，騎車民眾可將車輛停放於南都福座停車場。

新營福園殯葬專區4月4日上午8時至下午4時在新營體育場（家樂福）、新營福園殯葬專區等提供定點接送服務。

柳營祿園殯葬專區4月4日上午8時至下午4時在柳營區公所、柳營祿園納骨堂等提供定點接送服務。

殯葬管理所呼籲，不論是進塔祭拜或搭乘接駁專車，應配合量體溫、戴口罩、落實實聯制，並視塔內人潮採取人流管制等防疫措施。