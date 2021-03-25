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褒忠有才村不再成「水鄉澤國」 水利署投4億推在地滯洪

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
有才寮大排經以在地滯洪示範工程治水，成效不錯，水利署今年將再投入4億元擴大辦理。記者陳苡葳／攝影
有才寮大排經以在地滯洪示範工程治水，成效不錯，水利署今年將再投入4億元擴大辦理。記者陳苡葳／攝影

立法委員蘇治芬今天邀集水利署副署長曹華平、第五河川局長張庭華等人，現勘雲林縣沿海地區9處大排及排水系統治理工程，其中，褒忠鄉有才村常被形容為雨季時的水鄉澤國，單是有才寮大排及「在地滯洪」示範工程就近4億多元；水利署將在4月前完成核定作業，總計投入9億多元治水，解決多處民眾飽受水患之苦。

褒忠鄉長陳建名說，有才村位於北有才寮大排、有才寮大排及新湖大排三條排水線交會處下游，水流匯集至此常滿溢水道，不時發生水災，鄰近住戶近約500戶，逢雨季就會有一半是淹水受災戶，居住品質低落成了大家長年苦痛。

曹華平表示，水利署去年9月至有才寮大排及台糖農地上試行以自然為本、不影響地面上農作所施作的最新治水概念「在地滯洪」示範工程，成果順利；此次將再投入4億元擴大治理。

曹華平指出，預計6月在上游1200公頃台糖農地，做到將多餘地表逕流水於農地上滯洪，未來可蓄留約286萬立方洪水，減少大排洪水壓力；另整治有才寮大排1500公尺段，及改善2座橋梁，即刻設計發包。

蘇治芬表示，目前雲林縣最頭痛的兩條水系就是有才寮大排、馬公厝大排，改善工程速度往往不及天候變化，水利署提出在地滯洪，成效不錯，未來有機會擴及全國，不必增加排水負擔，也保護在地安全。

曹華平說，一般滯洪池開闢，是將上游水量暫時蓄積在池內，減少下游洪水壓力，池滿水後無法再蓄水，不過在地滯洪的優勢不影響地面上農業生產，可繼續耕種，面積大、蓄水量也很可觀，兼顧防洪、安全與生態。

立委蘇治芬（前右）直言，目前雲林縣最頭痛的兩條水系就是有才寮大排和馬公厝大排，因為治水的改善工程速度往往不及天候變化，經水利署提出在地滯洪新概念，試辦成效不錯，今年將再擴大辦理。記者陳苡葳／攝影
立委蘇治芬（前右）直言，目前雲林縣最頭痛的兩條水系就是有才寮大排和馬公厝大排，因為治水的改善工程速度往往不及天候變化，經水利署提出在地滯洪新概念，試辦成效不錯，今年將再擴大辦理。記者陳苡葳／攝影

水利署 農地 蘇治芬

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