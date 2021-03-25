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嘉義YouBike站用量前3名曝光 還有15站設在這

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市公共自行車「YouBike 2.0」已設85站，累積使用人次超過28萬9000。圖為嘉義市政府對面的站點。記者林伯驊／攝影
嘉義市公共自行車「YouBike 2.0」已設85站，累積使用人次超過28萬9000。圖為嘉義市政府對面的站點。記者林伯驊／攝影

嘉義市公共自行車「YouBike 2.0」去年12月啟用，至昨天已設85站、累積使用人次超過28萬9000，市府交通處宣布，前30分鐘免費騎乘的優惠原只到本月底，延長3個月，屆時6月底也可望完成設置100站。

交通處交通行政科長張瓊璽表示，跟微笑單車公司合約為1年內設100站，進度大幅超前，剩下15站預計設在自由路、精忠社區、嘉義地檢署、嘉義文創產業園區、文化路與林森路口、嘉北國小、舊市府停車場、經國新城G棟、義昌公園等地。

據統計，去年12月15日啟用至昨天，使用量最高的站前3名為嘉義火車站前站3萬6833人次、噴水圓環旁的台灣銀行1萬5953人次、文化公園1萬5821人次，其他中山路、垂楊路沿線站點的租賃次數也高，全市每天平均約3400人次使用，假日平均更達5200人次，平均每車周轉率為6轉，使用時段以下午4點至晚間8點最多。

交通處表示，部分站點雖在國有地但非市府所有，依規定簽立有償租賃契約，例如嘉義地檢署、隸屬文化部的嘉義文創園區，另於私人土地的須無償提供，包括經國新城經社區回函同意，嘉基醫院與嘉北車站的站都由嘉基提供；至於共享機車，暫無規畫引進。

嘉義市公共自行車「YouBike 2.0」前30分鐘免費的優惠，將延長至今年6月底。記者林伯驊／攝影
嘉義市公共自行車「YouBike 2.0」前30分鐘免費的優惠，將延長至今年6月底。記者林伯驊／攝影

嘉義 文創產業 火車站

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