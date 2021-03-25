勞資爭議案大增 嘉縣府在嘉市設勞資爭議調解中心揭牌

嘉義縣轉型農工大縣，縣府鑑於勞資爭議案件大增，為快速處理爭議事件，方便山區勞工朋友，委託社團法人嘉義市勞動暨人力資源發展協會，在嘉義市世賢路成立嘉縣府勞資爭議調解中心，中午由縣長翁章梁偕同縣市來賓主持揭牌。

翁章梁、嘉義地院勞動法庭庭長林中如、嘉縣總工會理事長鄭介維、嘉縣工業會理事長呂武錦、縣議員賴瓊如、楊秀琴、市議員張榮藏，共同為勞資爭議調解中心揭牌，邀請勞動部專門委員王素琴見證。

翁章梁說，在嘉市增設服務據點，可就近方便調解山區勞資爭議，尤其嘉縣將邁向農工大縣，未來幾年商業大量進駐引進人口和產業勞工愈來愈多，勞資爭議只會增加，不會減少，縣府將透過調解促進勞資和諧，「讓心中那塊爭議的石頭可以放下！」。

勞青處長陳奕翰說，勞資爭議類型以資遣及工資問題占最大宗，部分因素是嘉縣中小企業和微型企業居多，勞資雙方對勞動法令較不熟悉，導致溝通不足、誤解，透過調解可快速解決爭議。

陳奕翰表示，2016年一例一休實施前，嘉縣每年勞資爭議事件約100件，2016年後增到每年約300件，去年289件，山、海區鄉鎮約各占一半，扣掉例假日，平均每天就有1件。