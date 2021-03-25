台南春暖花開 4月清明連假攻略報你知

台南春暖花開，台南市政府觀光旅遊局今天公布4月清明連假台南攻略，介紹台南最新景點、藝術活動、微型蘭展及宗教廟會，讓遊客體驗濃濃的台南風情。

觀旅局4月清明連假台南攻略，首推3月21日開幕的官田區「大隆田生態文化園區」，這座園區就在官田區公所對面，和新營區長勝營區同是由舊軍營改建，10公頃園區內有1300棵榕樹、桃花心木、芒果樹等，適合散步休憩。

此外，官田區還有「小陽明山」之稱的「川文山森林生態保育農場」，雖是私人場域，卻開放免費入園，且設置樂捐箱讓遊客隨意捐獻，作為農場經營之用；園區中最吸睛的是停車場附近兩棵擁有廣大綠蔭的百年老榕，不少遊客說是像極了日本知名宮崎駿電影「龍貓」的森林場景。

去年8月啟用的西拉雅官田遊客中心，占地11公頃，涵蓋官田葫蘆埤自然公園、水雉教育園區及隆田酒廠。官田烏山頭水庫風景區南洋櫻也將於3月下旬全面盛開，不用出國也可賞櫻，拍出濃濃日系風網美照。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，台灣國際蘭展連續2年停辦，台南市政府比照去年改以「遍地開花」的微型蘭展取代，在台南20多處景點共布置3萬株蘭花，讓遊客到處賞蘭。

今年適逢3年一度台南香科年，香科主要面向有「陣頭」、「刈香（遶境）」及「建醮（王船）」，遊客可到香科廟宇感受廟會盛況及宗教科儀，但遊客須注意參訪香科時，必須尊重廟方科儀禁忌及防疫措施。

2年一度的安平漁光島藝術節也將於3月27日登場，展期23天，今年以「安棲之嶼」為主題，共邀請12組藝術家團隊參與，將作品和漁光島陽光、沙灘做結合，打造身心靈棲息地。

觀旅局長郭貞慧表示，台南觀光資源豐富，不同角度有不一樣的玩法，舉凡綠意盎然的踏青之旅、色彩繽紛的賞花之旅、民俗藝文的宗教之旅，都適合闔家出遊體驗，但不管參加何種活動，必須記得勤洗手、消毒，口罩戴好，維持安全旅遊環境。