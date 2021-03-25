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哥倫比亞美妹來台10年變台灣通 指導新住民彩繪復活蛋

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
帶著小朋友，一起彩繪復活節彩蛋。記者卜敏正／翻攝
帶著小朋友，一起彩繪復活節彩蛋。記者卜敏正／翻攝

移民署南區大隊嘉義市服務站，與嘉義市傳統文化與技藝協會，日前在嘉義市舉辦新住民家庭教育暨法令宣導，邀請來台10年、哥倫比亞籍新住民杜偌蕾介紹復活節，並指導製作復活節彩蛋，讓新住民身在台灣也能感受濃濃西洋過節氣氛。

下月4日是西洋復活節，移民署嘉義服務站日前邀請杜偌蕾，及數十名新住民及子女，到嘉義市「墨哥慢速食餐廳」，分享家鄉復活節文化及彩繪復活蛋。

杜偌蕾表示，復活節這天是耶穌復活日子，象徵新生命誕生與希望，復活節彩蛋則比喻春天新生命的開始，人們相信在復活節當天找到最多復活彩蛋的人，在新的一年能平安喜樂。

「我已經愛上台灣！」杜偌蕾說，剛來台灣前二年因為語言不通、文化不適應，她經常悶悶不樂，直到加入傳統文化與技藝協會，認識更多新住民和台灣朋友，透過課程讓她的生活更多采多姿，更認識台灣，不想離開這裡，大家都笑著說「你變成台灣通、台灣人了！」

她說，這次復活節文化彩繪活動，也讓新住民們共同感受到台灣的包容與多元文化；為讓彩蛋長久保存，活動前她已先將蛋液取出，留取風乾後蛋殼，提供水彩供新住民發揮創意在蛋殼上色，大家都發揮巧思妝點復活彩蛋，玩得不亦樂乎。

嘉義市服務站主任陳南翰表示，臺灣社會因新住民加入更顯活力多元，為提供新住民及新住民子女適當關懷及獎勵，鼓勵參加技術士技能檢定取得證照，移民署辦理「109學年度新住民及子女培力與獎助(勵)金計畫」，報名期間自110 年2月22日起至本月31日止。歡迎符合資格者，至系統完成報名作業。

帶著小朋友，一起彩繪復活節彩蛋。記者卜敏正／翻攝
帶著小朋友，一起彩繪復活節彩蛋。記者卜敏正／翻攝
杜偌蕾來台10年已成為新住民講師，日前受邀教新住民彩繪復活節彩蛋。記者卜敏正／翻攝
杜偌蕾來台10年已成為新住民講師，日前受邀教新住民彩繪復活節彩蛋。記者卜敏正／翻攝
杜偌蕾帶著小朋友，一起彩繪復活節彩蛋。記者卜敏正／翻攝
杜偌蕾帶著小朋友，一起彩繪復活節彩蛋。記者卜敏正／翻攝

新住民 復活節 嘉義

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