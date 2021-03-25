尋寶！台南藏金閣拍賣會好康一大堆 學童也要來擺攤

台南市環保局藏金閣27日周六舉辦拍賣活動，永康區三村國小、北區公園國小也要來設跳蚤市場，學童將擔任攤主，販售募來的二手好物。藏金閣明星商品為檜木衣櫥、檜木化妝台及MTA-52美利達單車，是尋寶好機會。

明星商品的古典檜木衣櫥造型典雅古色古香，檜木化妝台美觀實用兼具抽屜設計秀氣典雅；MTA-52為美利達入門的21速鋁合金車種，經過專業技師的調校，並升級了傳動變速系統，搖身一變為運動等級的24速系統，為入手運動車型首選。

公園國小、三村國小的學童將擺設9個攤位。環保局表示，每件物品都是孩子們用心募集而來，而且還親自整理、標價，藉此去感受到物資循環再利用的義意以及價值。

有興趣民眾可先上台南市政府環保局藏金閣網站(https://epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/preview_product.asp)瀏覽拍賣品、平日商品、修繕後之二手腳踏車及平價傢俱，活動當天請請配戴口罩，盡量保持社交距離。

另戶外市集有環保局的尚介肥、美學作品販售、咖啡渣發放 (限量供應)；農特產品販售 (富筠自然生態農場販售有機產品)，社會局也設攤提供國民年金資訊服務，資收兌換標準可於環保局資源回收全民動起來網站 (https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)查詢。藏金閣位於台南市東區府東街41巷6號。