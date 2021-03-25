推廣台南府城文史 謝碧連故居掛牌

長期致力府城文史研究的律師謝碧連去年5月去世，享耆壽99歲，名列台南歷史名人。台南市長黃偉哲今天在中西區謝碧連故居掛上紀念牌；黃偉哲表示，謝碧連的精神永留後代心中。

黃偉哲今天在中西區謝碧連故居主持掛牌儀式，親自為謝碧連故居掛上紀念牌，黃偉哲說，謝碧連對台灣文史及藝壇有重大貢獻和成就。

黃偉哲指出，謝碧連為人低調謙和、淡泊名利，對台灣文史學界及法律界貢獻良多，堪稱是台南府城文史智慧之寶；謝碧連去世前，一直研究文史，追求法律公益，值得後輩學習，精神也永留後代心中。

名列台南市學術教育類歷史名人的謝碧連，生於1922年，出身台南市麻豆區謝厝寮；謝碧連是苦讀自學典範，自小家境貧困，正規教育只有小學，畢業後在麻豆安業國小擔任少年校工，憑著自學努力，陸續取得中學、大學同等學歷。國家考試及格後任公職，並通過高考律師資格，成為執業律師。

謝碧連擔任「台南美術研究會」法律顧問超過一甲子，並曾應聘擔任台南市文獻委員、台南市政府文獻委員會第一屆顧問，長期致力於府城文史研究，也是「台南市文史協會」創始元老，曾任理事長；謝碧連更曾編纂「台南市志稿」，催生「台南文化」，在地方俚諺蒐集、史蹟勘考等都有重要貢獻。

謝碧連同時參與各項公益事務，曾任紅十字會台南分會會長，籌設台南捐血中心，長期認養貧童，參與籌設台南律師公會平民法律服務中心，一生公益助人，足堪為後世楷模。

台南市政府紀念台南市歷史名人，依「歷史名人紀念作業要點」逐年在名人故居設置紀念牌；歷史名人分為藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，目前共列227名歷史名人，謝碧連故居是台南市第26處掛牌的故居。