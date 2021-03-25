夢幻！螢光奇幻星旅下月登場 阿里山區螢火蟲季向遊客招手

「火金姑來照路！」春末夏初，每年4到6月是賞螢火蟲最佳時節，嘉義縣大阿里山區是螢火蟲種類最多地區，阿里山國家風景區管理處上午在竹崎鄉文峰遊客中心，舉辦螢光下的奇幻星旅宣傳，結合大里山區多個社區、民宿等，宣告螢火蟲季清明連假登場。

阿管處長洪維新偕同水保局、縣府文觀局副局長李茂鍾、全國民宿協會全國聯合會總會長劉寧源及竹崎、阿里山、梅山及番路鄉公所、農會、議員、社區及村長等，手拿螢火蟲照片及賞螢景點地圖看板宣傳，歡迎民眾來嘉賞螢、品茗、吃風味餐、住民宿。

螢火蟲季緊接在櫻花季、藤花季後，日前及時雨有助螢火蟲繁殖，下周末起入夜後，無論溪畔、竹林或森林，螢光熠熠星點自夜色中緩緩升起，帶旅人邁入螢光下奇幻星旅。

阿管處結合太興、瑞里、仁壽、瑞峰、奮起湖、十字、光華、里佳、樂野、茶山社區，推夜間賞螢導覽體驗，在圓潭生態園區辦「鶯月夜螢光物語」活動；擁有星空、螢火蟲、白面鼯鼠、螢光蕈、高山鯝魚光華社區，舉辦「火金姑來照路」活動；太興社區辦「螢河鐵道」活動

大阿里山區螢火蟲種類多達42種，約占全台3分之2，是賞螢寶地，從低海拔到中高海拔都能欣賞螢火蟲，3至6月黑翅螢、大端黑螢，6至8月端黑螢、10至12月山窗螢、11至1月鋸角雪螢，12至3月神木螢。