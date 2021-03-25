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五月天演唱會、漁光島藝術季 台南估周末大量人車湧現

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
上周五月天在台南開唱，台南市立體育場周邊人潮多。本報資料照片
上周五月天在台南開唱，台南市立體育場周邊人潮多。本報資料照片

睽違16年，五月天上周回到台南開唱，27日起一連3天將持續在台南市立體育場演出，由於適逢「2021漁光島藝術節」、「The Spring 漫步河樂嘉年華」，再加上提前掃墓潮，預估本周末將有大量人車湧入中西區、安平區及南區，南市府表示，已規畫交通管制，民眾可多利用大眾運輸工具，或事先查詢替代路線，避開可能的壅塞路段，節省旅行時間。

交通局長王銘德表示，五月天演唱會地點在台南市立體育場，體育園區及水交社重劃區周邊部分道路將在演唱會當天下午2時開始交通管制；因體育路、大林路、竹溪街都在管制範圍內，要前往崇孝塔祭祖的民眾盡量在交通管制時間前進入管制區。

參加演唱會的歌迷若自行開車，可利用外圍鄰近的停車場，例如美術館停車場、助安168台南西門停車場（原大億麗緻飯店）等汽車停車場，以及大林路羅公亭停車場、大林公園用地臨時機車停車場、大林機車考照場等臨時機車停車場，以避開健康路壅擠路段。

2021漁光島藝術節將在27日登場，3月27日到4月18日每天上午10時至下午6時管制車輛進出漁光大橋，民眾可將車輛停放在安億、億載金城、林默娘公園等停車場等，搭乘活動接駁車進入會場；假日接駁車增停健康育平路口，民眾也可將車輛停放到健康育平停車場。

停車場 體育 演唱會

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