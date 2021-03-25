快訊

塵封50年！ 圓山東密道今亮相 全長67公尺、84階梯

F-5E朱冠甍失事殉職案 空軍首度證實肇因：機械故障

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南一中學生蹲街頭撿菸蒂他感動拍下 大讚：有你真好

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中學生陳俊哲、李知器、楊子賝，發起「探得無菸」撿菸蒂活動。圖／吳勝宏提供
南一中學生陳俊哲、李知器、楊子賝，發起「探得無菸」撿菸蒂活動。圖／吳勝宏提供

南一中高二學生陳俊哲、楊子賝、李知器及家齊高中學生林彤芸，將在4月24日發起「探得無菸」撿菸蒂活動，日前探勘路線並撿菸蒂，退休巡佐吳勝宏發現並拍照貼上網，學生行為獲稱許。南一中今天朝會公開表揚，中華民國南一中校友總會也將擇日頒獎。

吳勝宏PO文指出：「晚上6點10分左右，在中西區民權路與海安路口，等紅綠燈時，無意中看到一名台南一中學生，手拿筷子在水溝蓋撿煙蒂，讓等紅綠燈的人，為之動容，說這是誰家的孩子，教養如此棒，每個學生如果像這位同學的義舉，那該多好，這位同學將來一定成為國家棟樑，為這位南一中同學拍掌，有你真好」。

陳俊哲等人表示，之前他們想以菸作科學研究，嘗試要改變菸的成分，減少對健康的影響，但後來發現，以他們現有的能力尚無法達成而作罷。但發現北一女學生去年底號召兩百多人撿菸蒂，決定跟進，規畫4月24日在台南市中西區最熱鬧的海安商圈舉辦「探得無菸」撿菸蒂活動。

李知器表示，目前還沒進入報名程序，將等段考後發起並製作宣傳海報，希望能吸引1百到2百人參加。

台南一中校長廖財固今天全校升旗時公開表揚，他表示，3位同學能自發關心社會議題，並身體力行為環境盡一己之力，從愛鄉愛土進而培養國際關懷，義行值得嘉許也期盼更多一中人響應。中華民國校友總會理事長吳榮彬與校友們獲知後非常感動，也將頒獎表揚，展現一中人跨越世代的百年傳承。

南一中校友賴貴三目前擔任台師大國文系主任，看到學弟的善舉後，也以「學棣真君子，仁心善德聞。屈身清毀棄，專志除流薰寂寞行常道，歡欣挹馥芬。從容安俯仰，拔萃逸超群。」鼓勵。

南一中學生陳俊哲、李知器、楊子賝，發起「探得無菸」撿菸蒂活動。圖／吳勝宏提供
南一中學生陳俊哲、李知器、楊子賝，發起「探得無菸」撿菸蒂活動。圖／吳勝宏提供
南一中學生陳俊哲、李知器、楊子賝，發起「探得無菸」撿菸蒂活動。圖／吳勝宏提供
南一中學生陳俊哲、李知器、楊子賝，發起「探得無菸」撿菸蒂活動。圖／吳勝宏提供
南一中學生陳俊哲、李知器、楊子賝，發起「探得無菸」撿菸蒂活動，校長廖財固（左二）表揚與嘉許。記者鄭惠仁／攝影
南一中學生陳俊哲、李知器、楊子賝，發起「探得無菸」撿菸蒂活動，校長廖財固（左二）表揚與嘉許。記者鄭惠仁／攝影

南一中

延伸閱讀

好暖心！高中生蹲水溝蓋「1舉動」 路人一看為之動容

繁星放榜悔不當初 早知這樣就勇敢填下去

南一中11人繁星醫上榜 鹽分地帶重要作家之孫上台大

讀我所愛！ 南一中11人學測滿級分僅5人填醫

相關新聞

台南一中學生蹲街頭撿菸蒂他感動拍下 大讚：有你真好

台南一中高二學生陳俊哲、楊子賝、李知器及家齊高中學生林彤芸，將在4月24日發起「探得無菸」撿菸蒂活動，日前探勘路線並撿菸...

社區環境教育拿第一 南市連3年獲環保署最多名額補助

台南市環保局推動社區環境教育，發掘並輔導潛力社區，鼓勵申請環保署「社區環境調查及改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」，今年...

嘉基設計防護面罩 助新生兒防疫

嘉義基督教醫院去年疫情期間發覺2成多新生兒未按時回診或打預防針，詢問才知家長擔憂疫情，兒童醫學部主任周信旭設計迷你防護面...

雲林88店 獲婦女友善標章

雲林縣3月推出婦女月系列活動，串連238家美容、餐廳及購物商店等業者祭出超值優惠，讓女性享受購物樂趣，縣府社會處也設計婦...

台南首座 光電棒球打擊場啟用

台南市東區崇學國小昨天啟用全市首座太陽能光電棒球打擊練習場，由學校與光電業者合作，學校只負擔約3成的費用，業者協助建置練...

台南閒置埤塘 變水面型太陽光電場

法國綠電業者在台南佳里區埤塘建造水面型太陽能光電案場，昨天啟用，預計首年發電量超過170萬度，約500戶1年用電量，業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。