台南一中學生蹲街頭撿菸蒂他感動拍下 大讚：有你真好

台南一中高二學生陳俊哲、楊子賝、李知器及家齊高中學生林彤芸，將在4月24日發起「探得無菸」撿菸蒂活動，日前探勘路線並撿菸蒂，退休巡佐吳勝宏發現並拍照貼上網，學生行為獲稱許。南一中今天朝會公開表揚，中華民國南一中校友總會也將擇日頒獎。

吳勝宏PO文指出：「晚上6點10分左右，在中西區民權路與海安路口，等紅綠燈時，無意中看到一名台南一中學生，手拿筷子在水溝蓋撿煙蒂，讓等紅綠燈的人，為之動容，說這是誰家的孩子，教養如此棒，每個學生如果像這位同學的義舉，那該多好，這位同學將來一定成為國家棟樑，為這位南一中同學拍掌，有你真好」。

陳俊哲等人表示，之前他們想以菸作科學研究，嘗試要改變菸的成分，減少對健康的影響，但後來發現，以他們現有的能力尚無法達成而作罷。但發現北一女學生去年底號召兩百多人撿菸蒂，決定跟進，規畫4月24日在台南市中西區最熱鬧的海安商圈舉辦「探得無菸」撿菸蒂活動。

李知器表示，目前還沒進入報名程序，將等段考後發起並製作宣傳海報，希望能吸引1百到2百人參加。

台南一中校長廖財固今天全校升旗時公開表揚，他表示，3位同學能自發關心社會議題，並身體力行為環境盡一己之力，從愛鄉愛土進而培養國際關懷，義行值得嘉許也期盼更多一中人響應。中華民國校友總會理事長吳榮彬與校友們獲知後非常感動，也將頒獎表揚，展現一中人跨越世代的百年傳承。