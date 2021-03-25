春來！漁民放養魚苗 黃偉哲呼籲適度放養

進入春天，漁民陸續放養新一季的魚（蝦貝）苗，為兼顧養殖水產品質及產銷平衡，台南市長黃偉哲呼籲漁民適時調整放養策略，不要一窩蜂放養同樣魚種。

台南市政府農業局長謝耀清提醒漁民，新年度魚苗放養後至110年5月31日前，請攜帶養殖漁業登記證正本及水權狀證明文件，到魚塭所在地區公所辦理年度放養量申報。完成申報的漁民，於天然災害發生時，才得以辦理養殖漁業災害救助。

農業局表示，受新冠肺炎疫情影響，內外銷市場緊縮致魚價波動，根據專家學者評估，後續市場發展態勢不明，漁民新一季的魚苗放養前應注意國內外市場變動情形，有關各大宗養殖魚種國際市場概況及放養資訊，可至中華民國養殖漁業發展協會官網定期公布的市場展望資訊參考，或透過漁業署建立的「養殖漁業放養查詢平台」（https://reurl.cc/odqkGl）及「漁產品全球資訊網」（https://reurl.cc/Q3OrK0）查詢。

農業局呼籲，依據市場概況及放養資訊，漁民除要適時調整放養策略，也應落實無用藥養殖生產管理經營模式，以提升水產品質，並避免產季同時出貨造成漁價波動。