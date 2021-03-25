社區環境教育拿第一 南市連3年獲環保署最多名額補助

台南市環保局推動社區環境教育，發掘並輔導潛力社區，鼓勵申請環保署「社區環境調查及改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」，今年有永康區西灣社區共9個社區發展協會獲環保署補助，數量全國最多，並連續3年奪冠。

市長黃偉哲表示，環保與社區發展及生活息息相關，希望藉由推動相關計畫，培養社區居民以更多元的視野觀察所在的社區人事物，改造環境並推廣環境教育理念等，打造出各具特色的社區，建構出更美好的大台南。

環保局長謝世傑說，環保署補助社區計畫分為入門型的「社區環境調查及改造計畫」及進階型的「環保小學堂推廣計畫」，社區藉由入門型的計畫發現環境問題並積極改造，再以進階型計畫進行環境教育推廣。

社區環境調查及改造計畫獲補助的社區為永康區西灣社區、北區華德社區、東區東聖、玉井區望明、佳里區安西社區、西港區港東、南區白雪、中西區銀同社區發展協會。

西灣社區特色為老街及歷史建築，去年進行人、文、地、產、景等環境調查並建立資源資料庫，讓居民更加了解在地發展及變化，今年將延續去年成果與強化組織培力，培訓社區導覽員、規畫清除社區髒亂點等。銀同與五妃社區共同提案，兩社區位在中西區精華地段，也是餐飲店密度最高的地區，將共同執行與推廣店家減塑宣導與各項節能減碳。