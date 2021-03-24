台南托育業者拉布條反對納管 環保局鼓勵空品自主管理

台南市環保局今天下午在勞工育樂中心舉辦空氣品質法規宣導說明會，邀請第一、第二批公告場所業者外，也邀草案中第三批托嬰及幼兒園130多家業者宣導，「我會顧孩子不會顧空氣。」台南托育協會等拉白條反對納管，環保局鼓勵業者自主管理外，強調環保署該草案尚未完成立法，倘各界對草案有任何意見，可逕向環保署反映，納入日後立法參考。

環保署去年12月預告修正「應符合室內空氣品質管理法之公告場所」草案，將擴大室內空氣品質列管場所管制對象，新增招生人數達到200人以上幼兒園、床數達20床以上的產後護理機構、收托人數達35人以上的托嬰中心、地區型醫院、部分政府辦公場所及其總樓地板面積達1千平方公尺以上，未滿2千平方公尺的運動健身中心等5類場所。

環保局下午在勞工育樂中心開說明會，再三強調目前草案尚未立法，邀請擴大列管場所對象與會，在於鼓勵業者提前符合規定，導入自主管理標章，只要符合評鑑項目就可取得合格或優良等級標章，以確保進入這些場所民眾及學童擁有良好室內空氣品質及管理制度。