5月起強制投保豬隻死亡保險 雲林縣府明起辦7場說明會

今年5月1日起，大、小規模的養豬業者都將強制投保豬隻死亡保險，雲林縣政府農業處明天起將至縣內7鄉鎮農會舉辦說明會，請豬農就近參加，或直接向所在地農會洽詢投保方式。

農業處說明，今年1月新修正公告「豬隻死亡保險強制投保及保險費補助辦法」規定，領有畜牧場登記證書的畜牧場，或畜禽飼養登記證飼養場、19頭豬以下飼養戶等，均為強制投保對象。

農業處表示，未依規定投保者，二年內不給予豬隻飼養相關之天然災害救助、政策性農業專案貸款及相關設備、設施補助，另肉品市場及屠宰場得不受理其豬隻拍賣及屠宰。

農業處表示，保費1頭32.4元，500頭以下由政府全額補助，500頭以上補助40至70%。被保險的豬隻如因疾病、難產、雷擊、溺水、火燒、摔跌、其他意外傷害致死，或依法撲殺等事故而死亡都可以獲賠，40公斤至50公斤每頭理賠750元、50公斤以上為1800元。

農業處指出，投保相關說明會明天起舉行，首場上午10點半二崙農會、第二場下午2點大埤農會，第三場3月26日上午10點半土庫農會、第四場下午2點林內農會，第五場3月30日上午10點半麥寮農會、第六場下午2點褒忠農會，第七場4月1日上午10點半水林農會。