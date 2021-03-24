雲林縣府直播秀推銷農產品 業績強強滾
雲林縣上周出口16.8公噸鳳梨到香港，今天再大玩創意，首度將網路型電視購物秀搬到縣府。中部知名直播主「庫炫女王」現場推銷500組10公斤裝鳳梨，直播熱度獲近3千名網友支持，此外也成功推銷雲林零瘦肉精連盟特級霜降肉、阿憲師神級滷肉飯料理包，及西螺鎮農會穗美人白米等，為雲林農產品內外銷通路打出知名度。
縣長張麗善昨天和農業處長吳芳銘北上電視購物台，推銷台全牧場雲林快樂豬、狂銷300組，今天再於縣府大廳化身開直播秀賣農產品，雖然為平日，仍有不少網友同步收看直播，用新台幣力挺農民。
張麗善說，縣府為解決農民困境，努力開拓內外銷通路，除已出口一批雲林鳳梨到香港，也樂於嘗試透過網路與科技，線上LIVE直播與民眾面對面交流，此舉十足創意也打破公部門冰冷印象，買氣相當旺。
2020雲林滷肉飯冠軍「神級滷肉飯」創辦人阿憲師表示，鳳梨中的維生素C、蛋白酶可分解蛋白質，幫助人體吸收、消化蛋白質，今天他也用鳳梨入菜，結合零瘦肉精聯盟陞煇食品特級霜降肉，製作豬肉鳳梨創意料理。
吳芳銘表示，雲林鳳梨主要產季在4到6月，主要品種為金鑽鳳梨台農，產量約占全國7%，夏天出產的鳳梨正當時，多汁香甜，深受國內外消費市場肯定。目前預購平台已開放，預購量也已有20噸，單客可至雲林良品電商平台訂購，團單洽詢農業處(05)5522504、(05)5522469，將於4月15日起供應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言