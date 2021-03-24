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雲林縣府直播秀推銷農產品 業績強強滾

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣農業處長吳芳銘（左起）、縣長張麗善、庫炫女王及「神級滷肉飯」創辦人阿憲師今天在縣府大廳開直播推銷雲林農產品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣農業處長吳芳銘（左起）、縣長張麗善、庫炫女王及「神級滷肉飯」創辦人阿憲師今天在縣府大廳開直播推銷雲林農產品。記者陳苡葳／攝影

雲林縣上周出口16.8公噸鳳梨到香港，今天再大玩創意，首度將網路型電視購物秀搬到縣府。中部知名直播主「庫炫女王」現場推銷500組10公斤裝鳳梨，直播熱度獲近3千名網友支持，此外也成功推銷雲林零瘦肉精連盟特級霜降肉、阿憲師神級滷肉飯料理包，及西螺鎮農會穗美人白米等，為雲林農產品內外銷通路打出知名度。

縣長張麗善昨天和農業處長吳芳銘北上電視購物台，推銷台全牧場雲林快樂豬、狂銷300組，今天再於縣府大廳化身開直播秀賣農產品，雖然為平日，仍有不少網友同步收看直播，用新台幣力挺農民。

張麗善說，縣府為解決農民困境，努力開拓內外銷通路，除已出口一批雲林鳳梨到香港，也樂於嘗試透過網路與科技，線上LIVE直播與民眾面對面交流，此舉十足創意也打破公部門冰冷印象，買氣相當旺。

2020雲林滷肉飯冠軍「神級滷肉飯」創辦人阿憲師表示，鳳梨中的維生素C、蛋白酶可分解蛋白質，幫助人體吸收、消化蛋白質，今天他也用鳳梨入菜，結合零瘦肉精聯盟陞煇食品特級霜降肉，製作豬肉鳳梨創意料理

吳芳銘表示，雲林鳳梨主要產季在4到6月，主要品種為金鑽鳳梨台農，產量約占全國7%，夏天出產的鳳梨正當時，多汁香甜，深受國內外消費市場肯定。目前預購平台已開放，預購量也已有20噸，單客可至雲林良品電商平台訂購，團單洽詢農業處(05)5522504、(05)5522469，將於4月15日起供應。

雲林縣政府今天首度將網路型電視購物秀搬到縣府，農業處長吳芳銘（左）和中部知名直播主庫炫女王（右）現場LIVE直播推銷雲林鳳梨。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天首度將網路型電視購物秀搬到縣府，農業處長吳芳銘（左）和中部知名直播主庫炫女王（右）現場LIVE直播推銷雲林鳳梨。記者陳苡葳／攝影

鳳梨 直播主 創意料理

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