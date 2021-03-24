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北港朝天宮遶境如期舉行 配合防疫政策調整

中央社 / 雲林縣24日電

雲林縣北港鎮朝天宮每年農曆3月19日和20日舉辦天上聖母出巡遶境古笨港、真人藝閣遊行，去年為防疫而取消，廟方考量國內疫情趨緩，宣布今年如期舉行，並配合防疫政策調整。

朝天宮每年農曆3月19、20日的媽祖聖誕遶境活動及真人藝閣遊行，吸引數以萬計民眾參加。

北港朝天宮總幹事何宗霖今天指出，朝天宮去年考量防疫因此停辦，如今國內疫情趨緩，朝天宮恢復遶境活動，將配合政府防疫政策調整，全力做好防疫。

北港朝天宮已行文各轎班會、陣頭、舖戶、社團，說明今年農曆3月19、20日，將舉行聖母出巡古笨港境域2天、藝閣遊行5天活動，參加單位需採實名制，並提供人員名單與參加天數，所有人員需戴口罩。

北港鎮黃姓鎮民表示，北港朝天宮媽祖遶境活動是北港人的小過年，外地遊子會特別回鄉團聚，回味兒時熱鬧記憶，去年取消時感到相當失望，今年遶境活動恰逢週末假日，期待久違盛況。

北港鎮呂姓鎮民則搶著幫女兒報名真人藝閣，她說，小朋友身穿戲服打扮成神話故事中的人物，坐在藝閣上灑糖果、餅乾讓大家吃平安，為全台少數由真人扮演的藝閣，讓孩子體驗北港傳統文化。

北港朝天宮 遶境 疫情

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