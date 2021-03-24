世界結核病日嘉縣去年14人確診結核病 定期胸部X光檢查
結核病至今仍是台灣公共衛生重要議題，台灣每年有8千餘人新案被確診結核病，嘉義縣約有180人，今天是世界結核病日，縣長翁章梁上午偕同疾管署南區管制中心主任李翠鳳，衛福部朴子醫院院長賴仲亮，在六腳鄉舉辦「照電光．護健康」結核病防治宣導，呼籲民眾定期檢查胸部X光，早期發現，早期治療。
衛生局公布去年胸部X光巡檢，共有2萬零494人參加，發現異常有830人，轉介就醫14人確診結核病，多數無明顯結核病症狀，凸顯定期檢查胸部X光的重要性。
結核病是結核桿菌感染所引起的慢性傳染病，傳染途徑為空氣與飛沫傳染，症狀包括久咳、有痰、體重減輕、食欲不振與胸痛，早期症狀並不明顯，確診時已不知傳染給多少人了，透過胸部X光檢查，可以早期發現，又快又省錢。
宣導現場設置行動醫療車提供胸部X光檢查，以及四癌醫療健檢服務，鼓勵民眾照X光，翁章梁呼籲民眾善用3+1村里行動醫療活動，檢查胸部X光，及早檢查，及早治療。翁章梁說，長輩對「肺癆」傳染病不陌生，大家「攏耶驚」，隨著公衛進步，治療結核病有很大進步，不像過去那麼恐怖，只需服藥兩周就不具傳染性，再服藥6至9個月就可康復。
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