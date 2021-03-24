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捐建鹿草3座橋 嘉邑行善團：嚴格使用每筆捐款

中央社 / 嘉義縣24日電

嘉邑行善團理事長徐文志今天在捐建嘉義縣鹿草鄉3座橋梁動土典禮表示，嘉邑行善團是政府立案，募款完完團體全全經過理監事、主管機關查核，非常嚴格使用每一筆捐款

嘉邑行善團捐贈新台幣800萬，改建鹿草鄉下潭村無名橋及尾宅橋與鹿草村降真橋，今天3橋一同舉行動土典禮，嘉義縣長翁章梁與鹿草鄉長楊秀玉及近百名當地民眾與會。

由於嘉義檢調日前查獲何明德行善團涉嫌侵占善款，嘉邑行善團間接被波及。徐文志致詞表示，嘉邑行善團與何明德行善團不同，「嘉邑行善團是個立案團體，每一筆捐贈、募款完完全全經過理監事、主管機關查核，每張收據都非常清楚，非常嚴格利用每一筆捐款」。

徐文志表示，行善團成立50幾年來，從未在鹿草鄉造過橋，既然要在此建橋，就一次建3座，可說是「好酒沉甕底」。這也是經過理事會多次現勘，確認有改建必要，才決定捐款重建。

翁章梁表示，嘉邑行善團在全台行善造橋，至今已興建超過600座橋，其中6成以上，都是建在嘉義地區。

嘉邑行善團工作人員表示，近日不少人打電話要求退款，甚至想退回歷年捐的款項，有人一次就要求退6萬元，每天都在接電話解釋涉嫌侵占善款的不是嘉邑行善團。

嘉義市何明德行善團每月收取善款2000多萬元，行善團負責人陳姓婦人、蕭姓男子夫婦涉嫌侵占善款，轉為其他投資，檢調3月17日搜索，檢方複訊後，分別依100萬元、80萬元交保。

嘉義 捐款 翁章梁

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