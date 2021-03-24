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外商拚綠能！全國首座民間「水面型」太陽光電場在台南

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣首座整合民間土地開發的水面型光電案場在台南七股與佳里交界，今天正式啟用。記者吳淑玲／攝影
台灣首座整合民間土地開發的水面型光電案場在台南七股與佳里交界，今天正式啟用。記者吳淑玲／攝影

法商「夏爾特拉」在台南佳里區第一座整合民間埤塘建造的水面型太陽能光電場，今天落成啟用，業者表示，這是國內第一個透過土地變更案所完成的水面型太陽能光電場，歷經1年多作業，將閒置埤塘土地變更為特定事業目的用地，佔地1.9公頃，預計首年發電量超過170萬度，約為500戶家庭的年度用電量。

台南市經發局專委吳建德也應邀出席表示，台南市推動太陽光電發展，109年已達成備案量2GW（百萬瓩）目標，市截至今年2月底 ，包括屋頂型和地面型總備案數計7742件，備案量2.083GW，是9.8座曾文水庫年發電量，市府持續以土地多元利用為核心，鼓勵綠能設施合法設置，促成弼盛光能源（夏爾特拉旗下子公司）帶佳里區建置水面型案場。

夏爾特拉旗下子公司電克電能事業群，已在台南完成多處水面式的太陽能光電廠，該公司前年在樹谷園區完成「風之谷、樹之谷」光電場，今年是「佳里水面光電場」正式落成啟用。業者說，此案是採用高規格Hydrelio專利設計，創新的浮筒系統在施工時不需要大型機具就可組裝，且浮筒材質穩定性極高，不會產生有害物質造成水域或是周邊環境的危害。

經發局說，公務部門像是滯洪池及水庫、埤塘等，也設有水面型太陽光電板，佳里這處水面型太陽能光電場，是台灣第一起整合民間土地開發水面型光電成功案例，業者目前也與農委會及水產試驗所合作，進行漁電共生試驗育成基地計畫，希望明年可以在「漁電共生、農電共生」領域做出具有突破性的研究，市府鼓勵也歡迎廠商投資陽光電廠，共同打造更好的綠能環境。

台灣首座整合民間土地開發的水面型光電案場在台南七股與佳里交界，今天正式啟用。記者吳淑玲／攝影
台灣首座整合民間土地開發的水面型光電案場在台南七股與佳里交界，今天正式啟用。記者吳淑玲／攝影
台灣首座整合民間土地開發的水面型光電案場在台南七股與佳里交界，今天正式啟用。記者吳淑玲／攝影
台灣首座整合民間土地開發的水面型光電案場在台南七股與佳里交界，今天正式啟用。記者吳淑玲／攝影

水庫 農委會 滯洪池

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