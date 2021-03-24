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外商拚綠能！全國首座民間「水面型」太陽光電場在台南
法商「夏爾特拉」在台南佳里區第一座整合民間埤塘建造的水面型太陽能光電場，今天落成啟用，業者表示，這是國內第一個透過土地變更案所完成的水面型太陽能光電場，歷經1年多作業，將閒置埤塘土地變更為特定事業目的用地，佔地1.9公頃，預計首年發電量超過170萬度，約為500戶家庭的年度用電量。
台南市經發局專委吳建德也應邀出席表示，台南市推動太陽光電發展，109年已達成備案量2GW（百萬瓩）目標，市截至今年2月底 ，包括屋頂型和地面型總備案數計7742件，備案量2.083GW，是9.8座曾文水庫年發電量，市府持續以土地多元利用為核心，鼓勵綠能設施合法設置，促成弼盛光能源（夏爾特拉旗下子公司）帶佳里區建置水面型案場。
夏爾特拉旗下子公司電克電能事業群，已在台南完成多處水面式的太陽能光電廠，該公司前年在樹谷園區完成「風之谷、樹之谷」光電場，今年是「佳里水面光電場」正式落成啟用。業者說，此案是採用高規格Hydrelio專利設計，創新的浮筒系統在施工時不需要大型機具就可組裝，且浮筒材質穩定性極高，不會產生有害物質造成水域或是周邊環境的危害。
經發局說，公務部門像是滯洪池及水庫、埤塘等，也設有水面型太陽光電板，佳里這處水面型太陽能光電場，是台灣第一起整合民間土地開發水面型光電成功案例，業者目前也與農委會及水產試驗所合作，進行漁電共生試驗育成基地計畫，希望明年可以在「漁電共生、農電共生」領域做出具有突破性的研究，市府鼓勵也歡迎廠商投資陽光電廠，共同打造更好的綠能環境。
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