台南市農會理監事選舉出爐 內定總幹事是他

台南市農會今上午改選理監事，選出21名理事、7席監事，當權派獲得壓倒性勝利，囊括所有席次，外界關注市農會新任總幹事，4月1日辦理遴聘，可望由曾在市農會服務20年、現任台灣省農會附設各級農會農化廠專員吳嘉仁出任。

原台南市農會總幹事吳正仁因屆齡，日前農會受理總幹事人選，有吳嘉仁、市農會供銷部主任龔世明、富邦證券業務經理陳玟君登記角逐，理事有29人登記、監事9人搶7席。

今上午由65名市農會代表票選後隨即進行開票，過程平和，中午當選名單出爐，當權派大獲全勝，將囊括理、監事所有席次。農會理事長可望由前市議員、現任市農會理事長梁順發連任，常務監事由甫卸下官田區農會理事長的陳聰哲接任。

這次當選名單如下：

一、理事：梁順發、謝慶彥、柯堂能、李文華、李添財、黃進來、王龍同、湯申卯、林順通、卓宋盈、莊金溪、楊信基、張喜文、蔡榮太、洪忠利、呂登和、翁金水、葉俊甫、黃百練、陳銀益、王善，共21名。

二、監事：沈清發、陳聰哲、洪國燦、郭萬山、李文慶、胡添丁、洪茂根，共7名。