台南隆田國小最後一棟舊教室拆除改建 拚今年煥然一新

台南市官田區隆田國小有48年歷史的老舊校舍「靜思樓」，今天舉行拆除重建動土典禮，市長黃偉哲表示，因應新時代安全係數與結構的要求，加上新教學需求空調及電子教學等新的設備，透過校舍改建，提供更好的教學軟硬體，讓學生有更安全、更好的上課學習環境。

黃偉哲說，因應將來新的需要，有許多新的設備，像空調及3C的一些教學設備，如果能夠隨著這次的校舍改建能夠提供更好的教學，這是有必要的。改建經費6990多萬，希望在最短的時間內，尤其今年度能夠及早完工，那能夠讓學生有新的教室可用。

隆田國小校長陳立祐表示，除除重建的靜思樓將有15間教室、4間廁所及6座樓梯，總面積2千6百91平方公尺，建築中採用生態健康綠建材、再生綠建材，也符合永續校園理念，另設有寬敞明亮的中庭，美學角落與藝術中庭等藝術裝置的設計，讓新校舍成為一處多元藝術、健康友善、低碳節能與防災安全的永續校園，提供親師生優質的學習環境。

隆田國小10年前拆掉第一棟老舊校舍進行改建，去年則改建完成第二棟校舍，至於第三棟也是最後一棟的老舊校舍，經積極爭取中央經費補助，加上市府配合款，才能順利完成。教育局長鄭新輝表示，台南市從109年起三年，將斥資10.7億元，完成15校16棟老危教室建築的改建。