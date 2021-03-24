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中正大學與台大雲林分院簽署合作 學醫互助共創雙贏

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
中正大學校長馮展華（左）、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（右）代表簽署共同研究及學術合作備忘錄。圖／中正大學提供
中正大學校長馮展華（左）、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（右）代表簽署共同研究及學術合作備忘錄。圖／中正大學提供

嘉義縣國立中正大學為持續發展與推廣教師研究成果，多年來積極拓展在地學醫合作關係，與台大醫院雲林分院簽署合作，上午在中正行政大樓舉行簽約儀式，未來雙方針對遠距醫療、智慧醫療、影像辨識、高齡照護等面向，推動臨床創新開發、基礎醫學研究等跨學界合作，在學、醫互助同時培育專業人才。

中正校長馮展華、台大雲林分院院長黃瑞仁代表，簽署共同研究及學術合作備忘錄。馮展華說，中正是年輕學校，理工學院教師多年來發展豐富醫療技術，透過台大雲林分院驗證與指導，將實際應用在臨床上，期待雙方長久合作，幫助雲嘉醫療發展。

黃瑞仁指出，台灣醫療機構主力在臨床服務，做研究不太容易，雲林分院近年鼓勵醫師、護理人員多元發展教學與研究，將設立國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，但雲嘉偏鄉人才流失，是雙方面臨困境，期盼雙方開展全面性合作模式，給醫師更多元研究能量。

中正陸續與嘉義在地醫院簽署合作，希望藉此爭取共同設立醫學研究中心，中正儘管未設醫學系，卻擁有基因治療、疾病科學、智慧醫療檢測器、高齡照護、醫學影像工程、3D列印等醫學、醫工領域研發能量，以及相關課程與技術支援，對生物醫學、人工智慧、光機電跨領域整合有相當大優勢。

台灣因新冠肺炎防疫躍上國際舞台，「遠距醫療」是發展重點，中正與台大雲林分院合作，將跨領域整合電腦資訊轉換、通訊技術及醫療專業技術等。中正在光譜影像分析與其搭載儀器技術研發，若能應用於遠距醫療，將造福不便出門民眾，幫助醫護人員避免長時間處在高傳染風險工作環境。

嘉義縣國立中正大學為持續發展與推廣教師研究成果，多年來積極拓展在地學醫合作關係，與台大醫院雲林分院簽署合作，上午在中正行政大樓舉行簽約儀式。圖／中正大學提供
嘉義縣國立中正大學為持續發展與推廣教師研究成果，多年來積極拓展在地學醫合作關係，與台大醫院雲林分院簽署合作，上午在中正行政大樓舉行簽約儀式。圖／中正大學提供
中正大學校長馮展華（左）、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（右）代表簽署共同研究及學術合作備忘錄。圖／中正大學提供
中正大學校長馮展華（左）、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（右）代表簽署共同研究及學術合作備忘錄。圖／中正大學提供

台大醫院 嘉義 醫師

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