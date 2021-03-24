網傳強銷企業「兄弟鳳梨」 台南農產運銷向警備案

網傳台南市農產運銷公司以台南市長黃偉哲名義向企業主推銷「兄弟鳳梨」，價格高出行情逾倍，台南市農產運銷公司今天表示，已向警方備案，相關細節將和律師研議處理。

台南市農產運銷公司今天發出新聞稿指出，鳳梨果品分類本身就有大小、果肉甜度與口感厚實度的差異，水果也分上、中、下品，價格不應一概而論，希望莫因個人偏見而散播不實謠言，影響上品價格，傷害果農收益。

台南市農產運銷公司表示，台南市農產運銷公司前總經理是地方熱心參與人士，不是地方角頭，對於網友惡意扭曲鳳梨價格，施以人格抹黑，操作網路風向，台南市農產運銷公司已向警方備案，相關細節將和律師研議處理，以捍衛商譽。

台南市農產運銷公司總經理李芳林也說，網友爆料連鎖賣場系統的鳳梨售價較低，主要是單顆重量相對低，鳳梨本來就有分級，價格不應一概而論，台南市農產運銷公司出貨的是上品，散播不實謠言，恐影響市場價格，傷害果農。

網傳黃偉哲和被影射為地方角頭的林士傑（前台南市農產運銷公司總經理），聯手要企業主高價購買「兄弟鳳梨」，鳳梨價格高出行情逾倍，讓企業主怨聲載道，若是企業主買太少或不買，市府幕僚還會打電話給企業主說是市長請託，根本是發國難財。