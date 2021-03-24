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嘉義市新生兒都有「防護面罩」 這醫院專利已開模製造
嘉義基督教醫院去年疫情期間，發覺2成多的新生兒沒按時間回診或打預防針，詢問才知不少家長擔憂疫情，院方兒童醫學部主任周信旭便設計迷你「防護面罩」，供無法戴口罩的嬰兒使用，嘉義市府也購置贈給新生兒；院方現已開模製造，今直接送1000個給市府。
市府衛生局指出，今年2月8日起，只要父母一方設籍嘉義市、在市區醫院生下寶貝兒女，市府已委託醫院致贈防護面罩，假如設籍嘉義但於外縣市接生，也能聯繫衛生局免費獲得。
周信旭指出，考慮1歲以下孩子戴口罩恐致口鼻阻塞，才設計成防護面罩，面罩表面的皇冠用合成樹脂，內有緩衝護墊，不會被壓傷，面罩則是無毒塑膠，軟硬適中，鬆緊帶也有如皮帶1格、1格的洞來調整緊度，戴起來舒適，此面罩還可用酒精擦拭反覆使用。
周信旭說，面罩適合剛出生到3個月的嬰兒，廠商已有再談另製不同尺寸，讓1歲以前都能戴，而先前用3D列印製作，光材料的成本每個就100、200元，開模後降低許多，也申請專利，但站在防疫角度，其他廠商有意製作都願意協助。
周信旭強調，面罩適合剛出生到3個月的嬰兒，廠商已有再談當無法保持社交距離都可戴，不只醫院，包括電梯、捷運、公車等公共場合，甚至家裡成員有不舒服，也讓小朋友戴著。
今天市長黃敏惠接受嘉基院長姚維仁致贈，黃敏惠透露，連外縣市醫院都想要領這個面罩，由於先前3D列印製造的時間常，每天產量有限供不應求，感謝嘉基支持找廠商開模，又再捐1000個。
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