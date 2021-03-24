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被指賣「兄弟鳳梨」? 台南農產總經理李芳林：惡意扭曲

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農產運銷公司李芳林（右）到任後，加強行銷台南農特產品，去年也推出鳳梨禮盒。本報資料照片／記者吳淑玲攝影
台南市農產運銷公司李芳林（右）到任後，加強行銷台南農特產品，去年也推出鳳梨禮盒。本報資料照片／記者吳淑玲攝影

有網友在ptt上發文「黃偉哲與地方角頭聯手要企業買鳳梨」，指出黃賣的企業鳳梨，每公斤的單價高達70多元，大約是市價的一倍價格，質疑黃難道賣的是「兄弟鳳梨」？台南農產運銷公司回應表示，惡意中傷散布不實謠言，已向新化警分局備案。

台南市農產運銷公司針對 PTT 帳號 Socialism 指控回應如下：

本公司表附成本結構及各價格如下：

禮盒包裝之鳳梨採用每支約 2.8 到 3 台斤（1.68公斤-1.8公斤），所選生果來源為被中國外銷棄單之農戶或關廟區域合作社。昨日合作社進價成本為每台斤16元，所以每支2.8台斤-3台斤，成本為48到52元。（註：目前行口批發價為每台斤18到19元。零售價為23元。）

台南農產運銷公司禮盒依每支鳳梨60元做為售價基礎。每支60X4=240元，紙箱為40元、宅配費70元計，總價每箱350元，此為農產運銷公司定價之基礎。

鳳梨果品分類本身就有大小、果肉甜度與口感厚實度差異，水果分上中下品，價格不應一概而論，敬請該帳號莫因個人偏見，散播不實謠言，影響上品價格，傷害果農收益。本公司禮盒包裝，是選上品鳳梨。

台南農產運銷公司現任總經理李芳林，也不是林姓人士，該公司強調，對於有心人士惡意扭曲鳳梨價格，傷害農民權益之行為，本公司已向所屬新化分局備案，相關細節將與所屬律師研議

台南市農產運銷公司李芳林到任後，加強行銷台南農特產品。圖／台南市農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司李芳林到任後，加強行銷台南農特產品。圖／台南市農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司強調銷售的鳳梨禮盒，是選用上品鳳梨。圖／台南市農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司強調銷售的鳳梨禮盒，是選用上品鳳梨。圖／台南市農產運銷公司提供

鳳梨 農民

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