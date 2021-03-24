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雲林縣88店獲婦女友善標章 寵愛女性不間斷

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
斗六勞工育樂中心鵝媽媽鵝童樂園打造親子及婦女友善空間，包括提供集哺乳室及友善廁所等。記者陳苡葳／攝影
斗六勞工育樂中心鵝媽媽鵝童樂園打造親子及婦女友善空間，包括提供集哺乳室及友善廁所等。記者陳苡葳／攝影

雲林縣推出3月「婦女月」系列活動，串連縣內238家美容、餐廳及購物商店等業者祭出超值優惠，犒賞女性享受購物樂趣，感謝她們為社會及家庭的付出；縣府社會處延伸此概念，再設計「婦女友善標章」，今有其中88家業者獲認證，推出長期性優惠，並打造友善空間，從日常生活陪伴親子及女性。

縣長張麗善表示，今年3月活動以「友婦女，大寵愛」主題，結合店家，推廣婦女友善優惠、廣受好評，為更體貼親子與女性，縣府推出其標章，作為友善婦女店家識別，讓友善措施成為持續的關懷。

張麗善指出，今天獲認證的店家包括鵝童樂園、Curves可爾姿雲林斗六店、林內教芋部等來自20鄉鎮市的業者，其中虎尾魅力商圈就有53家業者響應、也全數獲證。

張麗善說，88家業者不但延續友善婦女概念，推出專屬多元優惠，更重要的是，場域環境皆為親子及婦女打造，包括提供集哺乳室、尿布台、幼兒餐椅、幼兒餐具等，或供應女性所需生理用品及熱水等，從服務中友善婦女。

社會處表示，雲林是全台唯一正、副首長皆是女性的縣市，對於婦女權益及女性生活處境，相當感同身受，今年目標預期達到150家店家認證，歡迎有意加入的店家參與，為廣大女性謀福利。

社會處長林文志表示，透過婦女友善標章店家的識別及認證，期加速推廣婦女福利措施至社區中，相關店家資訊可至雲林縣政府網站，或雲林縣政府社會處臉書粉絲專頁查詢。

林文志說，性別友善需翻轉傳統意識及觀念，因此縣府從公部門職場環境做起，目前已透過講習、會議等時機，以影片宣揚帶動交流，並從政策面推動性別平權及友善新觀念，進而影響常民落實於行動，今年也以110全中運作為起手式，主題式宣揚性別平等概念，並擬於5月整合各部門成立LINE群組，密集落實性平觀念。

斗六勞工育樂中心鵝媽媽鵝童樂園打造親子及婦女友善空間，包括提供尿布台、幼兒餐椅及餐具等。記者陳苡葳／攝影
斗六勞工育樂中心鵝媽媽鵝童樂園打造親子及婦女友善空間，包括提供尿布台、幼兒餐椅及餐具等。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右四）、社會處長林文志（右五）及副處長陳怡君（左一）等人，今天頒發婦女友善標章予縣內88家婦女友善店家。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右四）、社會處長林文志（右五）及副處長陳怡君（左一）等人，今天頒發婦女友善標章予縣內88家婦女友善店家。記者陳苡葳／攝影

親子 張麗善

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