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人美心更美！志玲姊姊慈善基金會返鄉發清寒獎助學金

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
名模林志玲的父親林繁男（左一）南下出席，後壁區長翁振祥（右一）頒發感謝狀，感謝林家長期回饋地方。圖／後壁區公所提供
名模林志玲的父親林繁男（左一）南下出席，後壁區長翁振祥（右一）頒發感謝狀，感謝林家長期回饋地方。圖／後壁區公所提供

台南市政府後壁區公所今上午舉辦志玲姊姊慈善基金會清寒獎學金發放，名模林志玲父親林繁男南下，頒獎給後壁區7所國小2所國中學子，他說，林家出身後壁，算是另個「家」，要懂得飲水思源，鄉親則大讚志玲姊姊「人美心更美」，回饋家鄉始終如一。

志玲姊姊慈善基金會已第九次捐贈後壁區各國中、小學童清寒獎助金，捐助10萬元，去年因疫情影響名模林志玲的父親林繁男未能親自返鄉蒞臨頒發清寒獎助學金，今年疫情趨緩特別南下出席。

此次，共有後壁區2所國中(後壁、菁寮)及7所國小（後壁、菁寮、永安、新嘉、新東、樹人、安溪）計共28名學童受惠，每人獲頒5000元及3000元的獎助學金，以鼓勵學子勤奮向學。

「人要懂得飲水思源、慎終追遠。」林繁男說，他的父親林獄（林志玲的爺爺）是原台南縣後壁鄉福安村（今台南市後壁區福安里）人，國小就讀安溪國小後「北漂」後來經商成功，他出生在大陸廣東汕頭，志玲是在台北出生，父女雖不是在後壁出生，但仍有相當淵源，緬懷祖先，他跟女兒都有共識，就是能力許可持續幫助後壁子弟，

後壁區長翁振祥表示，林繁男也是台北市台南後壁鄉親旅北發展促進會理事，長期對故鄉貢獻良多，更感謝志玲姊姊慈善基金會長期對後壁區各學校資助，希望受惠學生能善用資源好好用功讀書，未來有能力也要回饋社會，幫助弱勢。

台南市政府後壁區公所今上午舉辦志玲姊姊慈善基金會清寒獎學金發放，共有28名學子受惠。圖／後壁區公所提供
台南市政府後壁區公所今上午舉辦志玲姊姊慈善基金會清寒獎學金發放，共有28名學子受惠。圖／後壁區公所提供

疫情 廣東 北漂

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