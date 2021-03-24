建構美好大台南 環保署補助社區數台南3連冠

建構美好大台南，台南市政積極推動社區環境教育，打造特色社區，環保署補助社區數，台南更居全國之冠，且連續3年奪冠。

台南市長黃偉哲今天表示，環保與社區發展、生活息息相關，市府希望推動相關計畫，培養社區居民以更多元視野觀察社區人事物，改造環境及推廣環境教育理念，打造特色社區，建構更美好的大台南。

台南市政府環保局指出，環保局積極推動社區環境教育，發掘並輔導潛力社區，且鼓勵申請環保署「社區環境調查及改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」，民國110年輔導永康區西灣社區等9個社區發展協會，並獲環保署支持經費，補助社區數居全國之首，連續3年奪冠。

環保局長謝世傑說，環保署補助社區計畫，分為入門型「社區環境調查及改造計畫」及進階型「環保小學堂推廣計畫」，入門型計畫發現環境問題並積極改造，再以進階型計畫進行環境教育推廣。

獲「社區環境調查及改造計畫」補助的台南社區，分別是永康區西灣社區、北區華德社區、東區東聖社區、玉井區望明社區、佳里區安西社區、西港區港東社區、南區白雪社區、中西區銀同社區。其中，永康區西灣社區、北區華德社區是第2次獲得補助。

環保局人員說，永康區西灣社區的特色是老街及歷史建築，109年進行人、文、地、產、景等環境調查並建立資源資料庫，讓居民更了解在地發展及變化，110年將延續去年成果與強化組織培力，培訓社區導覽員、規劃清除社區髒亂點等。

北區華德社區是市郊住宅區，109年結合志工與居民辦理節能不「碳」氣自行車社區巡禮、低碳輕鬆飲講座、宣導菸蒂不落地等作為，110年再次申請獲得補助。

中西區銀同社區和五妃社區共同提案，兩個社區位在中西區精華地段，也是餐飲店密度最高的地區，將共同執行與推廣店家減塑宣導與各項節能減碳。

另外，東區東聖社區以戲劇方式推廣環境教育、玉井區望明社區結合在地果農推展食農教育、佳里區安西社區主打低碳飲食、西港區港東社區辦理胡麻農廢棄物再利用及南區白雪社區的舊屋綠美化。

「環保小學堂推廣計畫」由108年、109年入選的「南區國宅社區發展協會」再次入選。過去兩年設計出種子文創等有趣環境教育課程，建立原生樹種保育觀念、探索土壤生物多樣性等，在環境教育發展及實施上更為健全。