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降雨了！仁義潭進帳萬噸 下周清淤部分水源輸供蘭潭

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾這幾天到仁義潭堤岸運動，發現水庫水位很低，庫底沙洲、小島浮現，讓人憂心水情。記者魯永明／攝影
民眾這幾天到仁義潭堤岸運動，發現水庫水位很低，庫底沙洲、小島浮現，讓人憂心水情。記者魯永明／攝影

旱象水情嚴峻，嘉義地區水情燈號上月25日起，從現行的黃燈減壓供水，轉為橙燈的減量供水，民生工業用水水庫番路鄉仁義潭與嘉義市蘭潭，母子水庫串聯供水，水公司為清淤，將仁義潭部分水源輸供蘭潭；從昨晚到上午10點，仁義潭進水萬噸，對水荒不無小補。

嘉義氣象站統計，阿里山區24小時降雨19.5毫米最多，連同前2天降雨，累計雨量32.5毫米，其次是竹崎鄉10.5毫米，雨降在水庫集水區，有助疏解旱象。

水公司第五區管理處說，集水區降雨讓仁義潭進帳1萬噸，暫時止渴，仁義潭蓄水量826萬公噸，蓄水率32.7％，為下周清淤準備，將部分仁義潭水源透過輸水渠道，輸供蘭潭水庫，目前蘭潭蓄水量583公噸，蓄水率63％。

民眾這幾天到仁義潭堤岸運動，發現水庫水位很低，庫底沙洲、小島浮現，讓人憂心水情；水公司第五區管理處說，仁義潭與蘭潭水庫，母子水庫串聯供水，為下周清淤，才將仁義潭部分水源輸供蘭潭，讓水位降低，方便施工機具進場清淤。

第五區管理處表示，嘉義地區每天需水30萬噸民生及工業用水，水情轉為橙燈，為管控仁義潭與蘭潭兩水庫1天出水量12至13萬噸，其餘供水 量由雲林湖山水庫與台南曾文、烏山頭水庫調撥支援。

民眾這幾天到仁義潭堤岸運動，發現水庫水位很低，庫底沙洲、小島浮現，讓人憂心水情。記者魯永明／攝影
民眾這幾天到仁義潭堤岸運動，發現水庫水位很低，庫底沙洲、小島浮現，讓人憂心水情。記者魯永明／攝影
民眾這幾天到仁義潭堤岸運動，發現水庫水位很低，庫底沙洲、小島浮現，讓人憂心水情。記者魯永明／攝影
民眾這幾天到仁義潭堤岸運動，發現水庫水位很低，庫底沙洲、小島浮現，讓人憂心水情。記者魯永明／攝影

水庫 蘭潭 嘉義

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