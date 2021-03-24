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台南雨勢不大 水庫蓄水增加有限但可減少蒸發

中央社 / 台南24日電

台南地區昨晚到今天清晨出現零星降雨，主要水庫集水區也有雨勢，到上午9時為止累積雨量不多，水庫蓄水增加有限，但在水情不佳情況下，對減少蒸發及提高日常積流量仍有助益。

依據經濟部水利署南區水資源局觀測資料，今天至上午9時為止，台南主要水庫集水區的累積降雨量分別為曾文水庫6.2毫米、烏山頭水庫6毫米、南化水庫4.1毫米，除了曾文水庫水位微幅上升約1公分之外，其他水庫蓄水量仍比昨天少。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，這波降雨對台南的水庫蓄水挹注有限，以曾文水庫來說，從22日到今天上午累積降雨量為8.2毫米，大部分降雨都會被植物或表土吸收，其餘的才會慢慢積流到水庫中。

鄒漢貴指出，曾文水庫在不出水的情況下，集水區近日每天積流量約7萬至8萬立方公尺，以目前的水位來說可上升約1公分，這波降雨雖然不豐沛，但至少可減少蒸發量，往後幾天的積流量也可望增加一些，對水情仍然小有幫助。

他說，曾文水庫集水區上午仍有降雨條件，水利署人工增雨作業小組凌晨3時已施放1支焰劑，期待能再增加一些雨量。

南化水庫 雨量 水資源

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