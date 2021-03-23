雲林全中運自由車公路賽327舉行 縣府實施道路管制
配合110全中運自由車個人公路賽舉行，雲林縣政府工務處本月27日上午8點到下午4點將實施路線管制，包括縣道149線、149中線道部分路段；此外701、7106、7121、7129和台灣好行斗六古坑線、古坑鄉幸福專車等線路客運當日則停駛。
工務處表示，雲210與149線交叉路口到149線與149甲線交叉路口，及縣道149甲線與149線交叉路口到158甲與149甲共線終點，二路段都將實施動態管制、禁止15噸以上車輛進入。
縣道149線，即158甲及149甲交叉路口路段，至149甲往地母廟產業道路，該路段將全線管制、禁上車輛進入。
客運有六條路線701（斗六火車站-荷苞村-東壁山莊）、7106（斗南-華山）、7121（斗六-石橋-清水溪橋）、7129（斗六-苦苓腳），及台灣好行斗六古坑線、古坑鄉幸福專車等停駛。
另外三條路線7113（斗南-東耕-大湖口）、7125（斗六-東和-梅山）、7126（斗六-崙峰-梅山）在古坑和永光市區改道行駛。
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