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蘇治芬要求水保局工程 以種樹植草取代水泥保住雨水

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委蘇治芬會同水保局人員到水林鄉各村召開工程開工說明會，要把多個偏遠村落改頭換面，綠美化變成美麗的小村。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬會同水保局人員到水林鄉各村召開工程開工說明會，要把多個偏遠村落改頭換面，綠美化變成美麗的小村。記者蔡維斌／攝影

立委蘇治芬水保局爭取8項工程將在雲林縣水林鄉陸續展開，今天會同水保局巡視即將開工的各村綠美化和道路改善工程，鑑於近來乾旱嚴重，各地紛傳缺水，蘇治芬要求水保局工程能不用水泥就盡量不用，老天給足夠的雨水，就因水泥建設比例太高，地下水涵養量不足，讓雨水都流失，太可惜了，有水當思無水苦，希望以種樹植草代替水泥。

蘇治芬今天會同水保局副局長林長立、南投分局長陳榮俊，在水林鄉海埔村召開「110年度農村再生基金－農村再生跨域發展-農村產業跨域及區域亮點計畫」開工說明會，預定開工的案件有5案，核定工程款1590萬元。

林長立表示，水保局以農村再生基金挹注偏鄉農村，讓資源較少的村落也能有改頭換面的機會，水林鄉今年度就獲水保局8案共補助3250萬元，包含松北村、海埔村、灣西村、蘇秦村道路改善，以及溪墘村、後寮村、水南村等聚落環境綠美化工程，目前正陸續施工或發包中。

雲林縣議員蔡岳儒、水林鄉許山埜鄉長、水林鄉民代表吳建融、陳文正、蔡東富、吳芙蓉以及許多當地村民都到場關心，一行人沿著即將開工的村落巡視，尤其水林鄉海埔村的一座大水塘，將以八百多萬元改造為美麗的休閒魚池。

由於近來旱象嚴重，蘇治芬特別提醒水保局在工程設計，務必要與自然生態結合，她強調，台灣平均年雨量約2500毫米，相當豐沛自足，但水卻很難保留住，一來是高山水急，二來則是開發過度，因有越來越多的地表，被水泥或瀝青鋪面覆蓋。

蘇治芬說，村落古早稱為「草地所在」，若環境綠美化工程能多以植栽、植草磚或草皮來取代水泥，就能讓水源留得更久，可降低溫室效應，也可留住雨水，呼籲村民要多種樹植草，多打掃，有好的建設也要大家一起來養護，有樹木和草地，村子更美麗，所以大家應要用心讓村落再變「草地」。

許山埜說，水林鄉有許多村內道路都破損不堪，卻若無經費，感謝蘇治芬和水保局送來「及時雨」，今年水保局光在水林的投注的經費就有三千多萬。今天開工的海埔村埤塘的綠美化工程預計於今年7月就能完工，不僅水塘植栽會變美，也將建造一座景觀橋，並連結附近的環保小公園，提供村民一個休閒綠帶。

立委蘇治芬會同水保局人員到水林鄉各村召開工程開工說明會，要把多個偏遠村落改頭換面，綠美化變成美麗的小村。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬會同水保局人員到水林鄉各村召開工程開工說明會，要把多個偏遠村落改頭換面，綠美化變成美麗的小村。記者蔡維斌／攝影
水林鄉海埔村的水塘的水抽乾，將展開綠美化工程，建造景觀橋，使成為美麗的休閒魚塘。記者蔡維斌／攝影
水林鄉海埔村的水塘的水抽乾，將展開綠美化工程，建造景觀橋，使成為美麗的休閒魚塘。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬要求水保局工程要與大自然生態結合，多種樹植草取代水泥。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬要求水保局工程要與大自然生態結合，多種樹植草取代水泥。記者蔡維斌／攝影

水保局 蘇治芬 綠美化

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