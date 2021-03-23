荔枝椿象又大爆發收購蟲卵葉片爆量 嘉縣暫停收購1周

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10顆蟲卵，共收購17萬片；今年蟲蟲又爆發，縣府原訂目標17萬片，公告從上月22日收購到5月底，結果收購提前達標，至今收購57萬片，超過目標3倍多，縣府配合款用完，宣布從上周四起暫停一周收購，今天向農委會防檢局求援增加補助。

農業處農林作物科長李秋瑩說，沒料到，民眾繳交荔枝椿象蟲卵葉片如此熱烈，到目前收購多達57萬片，防檢局補助及縣府計畫配合款預算用完，不得已暫停收購一周，後天到期，縣府收購預算配合款花光，今天再向防檢局申請補助，若未核撥，收購計畫將在本月底喊停。

中埔鄉收購量達到39萬3636片最多，鄉公所農業課說，縣府暫停收購，造成執行困擾，不斷有人打電話詢問何時可繳交，是否續辦收購，希望早日明確定案公布，以免失信於民，至今以中埔柚子宅黃姓鄉民繳交逾2萬2900片，進帳逾10萬元最多。

農業處及公所農業課研判，今年繳交會爆量，可能天氣長期乾旱荔枝椿象大爆發，繳交蟲卵葉片賺外快宣傳有成效，部分農民荔枝及龍眼樹不噴農藥，採卵片賺錢，加上廢園果樹增多。

目前是荔枝椿象交尾產卵期，縣府選定竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉、番路鄉約5公頃荔枝、龍眼示範田區試辦，9、11日施放第一批平腹小蜂56片卵片共計2萬2400隻小蜂，間隔14天將再施放第2批、第3批平腹小蜂。