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一家6口任職嘉義市府 黃敏惠：用人適才適所

中央社 / 嘉義市23日電

嘉義市府工務處前專員吳健榮被控收受賄賂，嘉義地檢署去年11月依貪污治罪條例起訴，嘉義地院審理中；媒體爆料吳健榮一家6口在市府任職，嘉義市長黃敏惠強調用人適才適所。

據了解，吳健榮原擔任嘉義市政府工務處技士，2018年辦理退休，領完退休金後過了8個月，就以機要職回鍋市府擔任專員，負責督導工務處的業務。

吳健榮被控自2016年起藉由負責路面整修工程機會，涉嫌收受廠商現金、茶葉等賄賂，嘉義地檢署去年依法起訴，嘉義地方法院審理中，吳健榮今年元月辭去職務。

有媒體今天爆料，除了吳健榮在市府擔任要職外，吳健榮的妻子任職社會處「不老生涯規畫師」；長子原在工務處當工友，今年元月轉到嘉市果菜市場；媳婦在地政處當僱員；長女在觀光新聞處當機要科員；次女於財稅局當約聘員工。

嘉義市長黃敏惠今天接受媒體聯訪時表示，市府用人最強調廉能，市府發生廉能問題，會深刻檢討，至於市府人員的進用皆依人事相關法令及規定辦理。

黃敏惠強調，對於人員的進用，市府將增加廣度，找到合適的人才，共同為嘉義市努力。

嘉市府人事處長蔡錦治說，吳健榮一家6口任用皆符合人事法規；社會處則強調，吳健榮的妻子所擔任的不老生涯規劃師屬於志工的性質，並不支領薪資費用。

國民黨籍嘉義市議員鄭光宏認為，市長有人事任用權，而市議員只針對市府團隊是否認真推動市政進行監督；民進黨嘉義市黨部主委、嘉義市議員黃露慧則直呼，不論是專員涉貪或一家6口皆任職市府都不應該發生，市長應重視此問題，畢竟對外觀感不佳。

嘉義 黃敏惠

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