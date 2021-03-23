台南就博會27日善化登場 台積電等釋出3442個工作機會

台南市政府今年首場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，27日周六上午9時至12時在善化區文康育樂中心辦理，共有台積電、艾爾斯半導體、旭暉應用材料、長榮鋼鐵、衛普實業、安心食品及三商家購等96家廠商提供3442個工作機會，其中有49家廠商提供超過3萬元以上薪資的職缺。

首場就博會場選在善化主要是鄰近科技重鎮南科園區與樹谷園區，善化及鄰近地區有43家廠商釋出1477個在地工作機會，如瀚宇彩晶、錸恩帕斯、家登精密工業、台灣穗高等，請把握機會。

市長黃偉哲表示，去年台南市失業率6都最低，就業勞動參與率是6都最高的，今年希望維持這個數字，不論是南科三期、沙崙綠能園區或是溪北的麻豆工業區也開始陸續完工，隨著廠商進駐就業機會越來越多，漂流在外的子弟應該在這個時候漂回來，一起締造台南的經濟的成果。

黃偉哲說，台積電在台南的先進技術投資產生磁吸效應，陸續有艾斯摩爾（ASML） EUV全球技術培訓中心、Google資料中心以及高達80家半導體相關產業落腳台南，讓台南成為目前世界半導體先進製程和科技的重鎮，相對也提升了台南在全球的能見度。

勞工局長王鑫基表示，市府一年會辦理4場大型就業博覽會、2 場中型徵才以及200場以上的小型或單一廠商徵才活動，為廠商找人才，為市民找頭路。本次就業博覽會結合南科管理局共同舉辦，彙集了南科廠商的求才需求，希望透過就業博覽會提供廠商與求職者面對面的就業媒合平台，讓求職者能順利就業。

職訓就服中心提醒求職者，徵才現場配合防疫措施，進入封閉空間請全程配戴口罩，以及實名登記等。就博會當天提供免費接駁車自8點40分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為中午12點30分。洽詢電話（06）6330820。