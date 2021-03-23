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影／台南崇學國小把廁所變成美術館 學生說創作理念

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區崇學國小打造所為美術館，讓上廁所成為快樂的事。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小打造所為美術館，讓上廁所成為快樂的事。記者鄭惠仁／攝影

台南市崇學國小將老舊廁所改建，華麗轉身成美術館，廁所結了各式風景、人物、靜物等油畫，還有小朋友的畫作；學生發揮創意，作品內涵從遠古、現代到未來，無限創意與巧思，走進廁所，讓人心情愉悅，成為享受。

崇學國小校長洪榮進表示，去年度該校爭取近1千萬經費，改建學校老舊廁所，全校15處老舊廁所脫胎換骨、煥然一新。為了讓廁所注入美感，並舉辦徵畫活動，共收到1百多件作品，再選出50件，以電腦輸出後製作成無框畫，掛置在廁所。未來會再徵圖，讓學生更多作品被看見。

教務主任蔡孟倫、總務主任羅智韋表示，連建建設的協助廁所空間規畫，讓校內各樓層廁所變成了一處處美術館，大獲好評。擔任這次徵圖活動評審的退休老師李坤德說，從作品中看到學生的童真、創意與超乎想像的構思，搭配新穎的廁所建築，走進廁所成為快樂的事。

崇學國小今天為新廁所舉行啟用儀式，學生介紹作品的發想與創意，欣喜同學上廁所也能欣賞自己的畫作。

台南市東區崇學國小打造所為美術館，學生展示自己的作品。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小打造所為美術館，學生展示自己的作品。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小打造所為美術館，學生介紹自己創作的理念。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小打造所為美術館，學生介紹自己創作的理念。記者鄭惠仁／攝影

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