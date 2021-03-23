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藝人夏于喬與鄒族美女藝術家 為首屆穹頂國際影展代言
首次舉辦的嘉義縣穹頂國際影展嘉年華，清明連假期間4月1日至7日，將在朴子市嘉藝點水道頭文創聚落盛大登場，由音樂人兼國際策展人高培樺策展，邀請14個國家、17部國際360度穹頂影片參展，上午縣長翁章梁、高培樺與活動代言人、藝人夏于喬，阿里山鄒族美女藝術家莊羽萱獻唱活動主題曲宣傳。
近年科技藝術百花齊放，為藝術欣賞帶來全新美感體驗，活動邀請長年投入科藝領域，近年深耕阿里山青年扶植的高培樺策展，讓民眾近距離觀賞國際級穹頂影展，穹頂影展每次提供20名觀眾，躺在帳篷內仰觀360度穹頂影片。
活動結合嘉縣特色，有駐村創作、茶席演繹，邀請民眾五感體驗感受嘉義人文氣息，規畫6大展區：院子-玩創藝、穹頂國際影展、舞朴-朴風之舞、展境-「來溫叨走走」藝術駐村作品、光犇-投影互動展、育苗-科藝塗鴉，帶來藝術家行旅嘉義駐村創作、現地表演、科藝互動、馬戲演出等多元豐富活動。
宣傳會場播放高培樺與藝術家進駐阿里山創作，與原住民互動，及走訪18鄉鎮市景點影片，高培樺說，嘉義好美，好風景又有人情味，他帶外國藝術家進駐創作，讓嘉義的美讓全世界看到；夏于喬外婆是六腳鄉人，她懷念小時候在外婆家吃現宰雞血飯香噴噴滋味。
翁章梁說，這是全台第一個國際級穹頂影展，規畫17部國際穹頂藝術家作品、8組駐村藝術作品展示，是嘉義藝文盛事，活動期間邀請日式裏千佳茶席、台式茶席輪番奉茶，在縣定古蹟「朴子配水塔」進行光雕投影秀及投影互動遊戲，活動免費，歡迎參加，活動資訊及報名，請搜尋「再平衡健康文創」FB粉絲專頁，專線0988196686預約報名，落實防疫措施，請民眾戴口罩、會場實聯制、測額溫及進場酒精消毒。
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