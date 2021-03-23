強化救災 台南研析改善消防裝備
台南市消防局強化救災，今年全力推動裝備器材研究計劃，並成立研析小組，改善救災裝備器材，且在53個外勤單位主力車輛裝設「無線電輔助轉播設備」，讓救災安全更有效率。
台南市消防局今天指出，消防局今年初對外勤人員問券調查後，開始探討外勤救災設備，以「水帶」、「空氣呼吸器」、「空氣灌充機」、「動力橡皮艇」等為主題進行分析，預定7月完成報告，以提供業務單位明年度消防搶救工作計畫及未來裝備器材採購修正方向。
消防局表示，空氣灌充機小組為了解空氣灌充機保養維護與對消防人員健康的影響層面，請來專業技師講解空氣灌充機構造及保養維護應注意事項；動力橡皮艇小組也運用內部問卷調查，了解平時保養維護方式與故障問題的關聯性，展開資料蒐集與分析，以提升救災裝備安全。
消防局也透過內部各項管理機制，強化救災裝備器材保養維護，除有助於提升救災安全，也讓救災裝備器材發揮最大效用，市民安全更有保障。
另外，台南市消防局強化災害現場搶救，必須透過無線電頻道指揮調度及傳遞相關訊息，以解決無線電指揮頻道受到地形地物及其他因素干擾收訊的問題，因此，消防局已在53個外勤單位主力車裝置「無線電輔助轉播設備」，全面使用中。
台南市長黃偉哲表示，市府強化消防救災，已編列採購預算，購置無線電、中繼台周邊設備及輔助轉播設備等，讓消防人員進入火場搶救時有更多保護措施，同時提升消防搶救實力。
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