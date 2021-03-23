到院前救護多！消防員與醫院合辦靜脈注射能力實務訓練

有鑑於人口高齡化的趨勢及疾病型態的多變，隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，到院前緊急救護也成為消防人員重要的勤務之一，台南市消防局第二大隊今天與麻豆新樓醫院臨床教學研究中心、麻豆新樓醫院急診科辦理靜脈注射實務訓練。台南市消防之友會第二辦事處胡處長正德前往頒發感謝狀。

消防局表示，藉由課室教學瞭解靜脈注射技巧與困難注射時臨床實務，並透過模型教具練習能正確執行靜脈注射技術，藉由親身體驗增進EMT人員靜脈注射能力，並提升自信心。課程也包含急重症醫療照護特色參訪，藉此促進救護技術員與急診醫護人員的交流，增進緊急救護技術員與醫療體系彼此的認識與認同。

第二救災救護大隊長丁春能指出，到院前緊急救護的處置，如果可以即時處理得當，在醫院接手後可以更快速幫助病患做後續緊急的醫療處置，有效提升患者的癒後生活，對於民眾也是一大益處，也呼籲民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。