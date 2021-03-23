今年台南清明掃墓開放入塔 提供4區免費接駁專車

今年清明連假為4月2日到5日，台南市恢復開放民眾入塔祭祀，但須配合管制分流、實名制等防疫措施，並提供4區掃墓免費接駁專車，民政局表示，為了避免群聚，今年還是取消祭祀法會，在塔外擺供桌讓民眾祭祖。

民政局長姜淋煌表示，去年疫情因素，不開放入塔、不提供接駁車，今年因疫情趨緩，開放民眾入塔參拜，並恢復掃墓接駁專車，4月4日清明節當天在南區南山公墓、新營福園、柳營祿園都設有接駁專車；六甲區納骨塔接駁專車則是4月3日及4日都有提供。接駁車採定點上車，須戴口罩並量額溫。

民政局指出，南山公墓接駁地點為老鄧牛肉麵、新都路145巷火化場專用道、南都福座正對面；新營福園接駁地點為家樂福新營店、新營福園殯葬專區；柳營祿園地點為柳營區公所、柳營祿園殯葬專區；六甲區地點為南元休閒農場臨時停車場、懷恩堂廣場。

台南市長黃偉哲說，今年開放入塔祭祀，民眾須配合量體溫、戴口罩、實名制等防疫措施，盡量提前或清明連假過後再前往祭拜，塔外採靜態搭棚擺供桌提供市民祭祖，取消清明祭祀法會，呼籲患有呼吸道症狀或發燒情形者，應多休息不外出掃墓或祭祖。

台南市政府表示，各納骨塔全面推動塔內不持香、香枝及金紙減量、紙錢集中燒、以功代金等環保政策，民眾將紙錢送交運鈔車前務必移除香腳、酒瓶及打火機等易燃物品，避免不慎引燃，發生意外。