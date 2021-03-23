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疫情緩和！黃偉哲：台南月津港燈節和國際蘭展6月復辦

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）今天宣布月津港燈節和國際蘭展都可望在6月復辦。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）今天宣布月津港燈節和國際蘭展都可望在6月復辦。記者吳淑玲／攝影

台南市農曆春節和3月最重要的鹽水蜂炮月津港燈節和國際蘭展，因疫情停辦，在國內開始施打疫苗加上疫情緩和下，台南市長黃偉哲今天證實，月津港燈節和國際蘭展將恢復舉辦，目前已在籌備中，且不會是在是冬季，最適合間是6月；文化局已確定月津港燈節從6月26日至7月18日復辦，將以「魔幻．拾光」為策展主題。

黃偉哲今天表示，鹽水蜂炮和月津港燈節和國際蘭展是台南溪北3大活動，鹽水蜂炮是宗教活動有固定時間，無法延後，但最後也是讓縮小規模讓鹽水蜂炮施放，並達到敬神的目的；國際蘭展因疫情停辦2年，決定延到6月份恢復舉辦，國際蘭展去年想要10月舉辦，但農委會認為離今年3月太近否決了，因此國際蘭展也會在今年6 月復辦的的可能性比較大。

黃偉哲指出，月津港燈節有別於傳統燈會，許多作品都是由藝術家現地製作，雖然因為疫情影響並未正式啟燈展示，市府仍持續評估復辦的最佳時機，讓藝術家用心製作的創作成果得以展現；近來因相關疫情趨緩，並經考量夏季結合暑假檔期，適合民眾出遊休憩，故規劃於6月26日至7月18日復辦燈節。

「月津港燈節」已連續舉辦10年，也是國內第一個以創新藝術帶動國內燈節策展風潮、培育許多當代聲光藝術家，並讓整個鹽水城鎮水域變身為月之美術館的燈節。今年在春節期間因應疫情考量而停辧，有鑑於疫情日漸趨緩，規畫在6月25日至7月18日重新登場，呈現有別以往的夏日風情。

「2021月津港燈節」以「魔幻・拾光」為策展主題，構想從來自太陽的魔幻時刻 （Magic hour）到專屬月津港月光的「魔幻拾光」（Magic moment），「拾」代表的是月津港燈節的十年，也同時象徵將歲月重新拾起，今年除持續邀請新銳藝術團隊、在地居民共創作品，更特別邀請了10位曾在月津港燈節創作的藝術家團隊，包含有用主張、曾瑋、陳萬仁、禹禹藝術工作室、姚仲涵、郭奕臣、沃手工作、陳奕彰、林建志、陳昱榮，重返月津港場域，一起回顧、共創下一個十年，值得期待！

月津港 疫情 鹽水蜂炮

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