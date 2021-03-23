日治在台日人作家西川滿 僅存日記31日出版問世

日治在台日人、作家西川滿3歲來台，居住36年後返日，兒子西川潤2010年將西川滿留存日記交給張良澤翻譯編寫，預定31日出版，被視為了解西川滿和二戰後初期日本社會重要資料。

「西川滿日記」一套2本，分別是西川滿日記原文的復刻版及中譯版，日記是西川滿返回日本後撰寫的，日記時間是1947年（昭和22年）3月30日至1948年（昭和23年）3月30日，只有1年。

西川滿日記主要是記載他返日後的生活瑣事和細節，或書寫新書的構想，其中有不少地方提到台灣，尤其是西川滿只要在日本看到台灣出版的重要書籍，就會覺得很高興；西川滿更在日記末頁註記：「3歲渡台灣，從此居住台灣36年」。

西川滿這本日記由前日本早稻田大學經濟學部教授西川潤（已過世）收藏，西川潤2010年將日記交給前真理大學麻豆校區台灣文學資料館館長張良澤，期待西川滿的研究者有機會閱讀及研究日記承載的思想與文學。

張良澤判斷，西川潤交付的日記是「西川滿唯一留下的一本日記」。台灣文學館去年進行「台灣文學地方先行者史料徵集、數位收存計畫」時，和張良澤合作，由張良澤翻譯日記，並編寫「西川滿戰後初期（1945-1949）著作年表」，且委託日本香川大學教授高橋明郎校註，成功大學博士鳳氣至純平審訂後出版問世。

台灣文學館資料顯示，西川滿1908年出生於日本福島縣會津若松市，3歲時因父親派任隨父母來台，開啟台灣經驗，舉凡台灣民俗、風土、神話、傳說都是他創作的源泉。1945年第二次世界大戰結束，在台日人被遣返，西川滿1946年才回到日本，1999年過世。

台文館出版的「西川滿日記」，採精裝、荷蘭細紋布燙金、銀裝訂，封面設計由知名版畫家洪福田操刀，以蓮花及蓮蓬（子）為意象，象徵西川滿文學之花盛開及結果的意向，同時也指涉西川滿分別在台灣及日本的生命經驗。