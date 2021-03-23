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台南鯤喜灣三地文化小旅行 名額有限抓緊機會
台南市南區公所3月27、28日舉辦「樂活鯤喜灣」活動，其中最令人期待的是「鯤喜灣三地文化小旅行」，想體驗鯤喜灣風情，就要抓緊機會報名喔! 小旅行報名網站。
「鯤鯓生態聚落小旅行」可探訪遙想鯤海魚火 (清台灣府八景之一)，也可一窺鯤鯓湖風光，旅程中將介紹濱海紅樹林生態與鯤鯓歷史、民居、巷弄美學，還有「剝蚵」體驗、里長伯的海鮮粥等，可盡情探索濱海聚落風情。
「小手牽大手共遊喜樹」由喜樹國小與地方文史老師共同規畫，喜樹國小師生們，將帶領親子家族一起探訪喜樹的百年歷史、巷弄風情等，旅途中也將到喜樹老餅鋪「義美香餅家」進行麵粉酥手作體驗，並品嘗在地小吃。
「灣裡田園樂小旅行」則是欣賞萬年殿廟宇文化，領略灣裡農村田園的風光，體驗都市化後逐漸消失的田園樂，有挖番薯、烤地瓜、坐牛車，每人可以帶走10斤地瓜。灣裡小旅行已經在熱烈報名中，踩著春天的尾巴出來玩吧！
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