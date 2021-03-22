桃園台南擬跨縣市合作 發展文化與科技產業

台南市與桃園市近年在市政上大力推動文化與科技跨域發展，今天桃園市政府文化局、資科局與青年局組隊拜訪台南市政府，雙方就可合作面向與資源進行盤點，期望創造合作機會。

台南市政府今天由研考會智慧城市辦公室、智慧發展中心與文化局團隊出面接待，研考會主委戴偉峻表示，有鑑於中央推動口罩國家隊，結合全台各地企業，打入國際產業鏈並創造台灣品牌的成功，台南市政府與桃園市政府決定跨過南北分野，共同尋找雙方在科技與產業面的策略合作機會。

戴偉峻指出，台南長期耕耘文化建設，市府每年投入大量資源在文化場館營運、歷史街區振興及文化資產守護，月津港燈節、龍崎空山祭和漁光島藝術節已成為名聞全國，甚至傲視國際的文藝盛典，民國109年即便在疫情肆虐下，古蹟營運收入依然創下歷史新高紀錄。

他說，如何從文化古都轉型成智慧城市，是台南市長黃偉哲上任以來持續努力的方向，台南這幾年不只在台積電擴大南科投入下積極成長，市府在沙崙智慧綠能科學城發展各項產業的努力也逐漸得到行政院與地方產學界肯定，因此期待與同樣發展自駕車技術的桃園共同研商合作可能。

戴偉峻表示，目前中央政府在科技方面著重5G、人工智慧和AVR等技術發展，台南與桃園也將優先考量這些技術為合作方向，期待能透過跨縣市多元資源整合及創新技術應用，扮演產業發展關鍵角色，並接軌國際，照亮台灣品牌。